"Наша любовь, как бриллианты": Злата Огневич намекнула, что выходит замуж

Украинская певица Злата Огневич, которая еще недавно говорила, что ее сердце свободно, спровоцировала слухи о своей личной жизни.
На своей странице в Instagram певица показала фото, на нем видна правая рука Златы на фоне белых пионов. Но внимание поклонников привлекло кольцо с бриллиантом на безымянном пальце звезды.
Огневич подогрела интерес фанатов еще и подписей к снимку, артистка заявила, что будет носить кольцо, как оберег.
"Наша любовь как бриллианты, испытывают все этот блеск. Поэтому теперь я ношу с собой на руке, как оберег", — написала Злата.
Кто такая Злата Огневич?
Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.
Злата Огневич - последние новости по теме
Отметим, Злата Огневич опубликовала фото в ярком красном платье, где похвасталась стройной и подтянутой фигурой. Таким образом она отреагировала на недавне слухи о том, что она беременна.
А также Злата Огневич опубликовала видео, на котором видно мужчину за рулем автомобиля. Как она сообщила, это тот самый преследователь, на которого она жалелась раньше.
Читайте больше об Огневич:
- Фаворит "Холостячки-2" женился на копии Огневич: певица отреагировала
- Впервые после "Холостячки": у Златы Огневич новая любовь
- Исчез вместе с деньгами: Злату Огневич обманул организатор и украл благотворительные средства
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред