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"Наша любовь, как бриллианты": Злата Огневич намекнула, что выходит замуж

Элина Чигис
30 мая 2024, 02:00
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Злата Огневич заинтриговала загадочным снимком руки с кольцом на безымянном пальце.
Злата Огневич
Злата Огневич спровоцировала слухи о замужестве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Украинская певица Злата Огневич, которая еще недавно говорила, что ее сердце свободно, спровоцировала слухи о своей личной жизни.

На своей странице в Instagram певица показала фото, на нем видна правая рука Златы на фоне белых пионов. Но внимание поклонников привлекло кольцо с бриллиантом на безымянном пальце звезды.

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Огневич подогрела интерес фанатов еще и подписей к снимку, артистка заявила, что будет носить кольцо, как оберег.

"Наша любовь как бриллианты, испытывают все этот блеск. Поэтому теперь я ношу с собой на руке, как оберег", — написала Злата.

Злата огневич показала кольцо с бриллиантом
Злата огневич показала кольцо с бриллиантом / фото: скрин instagram.com/zlata.ognevich/

Кто такая Злата Огневич?

Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.

Злата Огневич - последние новости по теме

Отметим, Злата Огневич опубликовала фото в ярком красном платье, где похвасталась стройной и подтянутой фигурой. Таким образом она отреагировала на недавне слухи о том, что она беременна.

А также Злата Огневич опубликовала видео, на котором видно мужчину за рулем автомобиля. Как она сообщила, это тот самый преследователь, на которого она жалелась раньше.

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