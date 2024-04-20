Злата Огневич запостила фото, которое явно дало понять беременна она или нет

Злата Огневич опубликовала красноречивое фото, которое расставило все точки над "І".

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Злата Огневич отреагировала на слухи о беременности/ коллаж:Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Популярная украинская певица Злата Огневич, которая держит свою личную жизнь в тайне, чем вызывает бесконечные слухи о себе, показала свое красноречивое фото.

На своей странице в Instagram, Злата Огневич выложила фото в ярком красном платье, где похвасталась стройной и подтянутой фигурой. Таким образом она отреагировала на недавне слухи о том, что она беременна.

Поводом стал недавний концерт певицы, где в ее наряде разглядели выступающий животик.

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Злата Огневич показала стройное тело / Скриншот Instagram/zlata.ognevich

Злата Огневич показала стройное тело / Скриншот Instagram/zlata.ognevich

Кто такая Злата Огневич? Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.

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Напомним, ранее блогер-сплетник Богдан Беспалов опубликовал снимок Златы, на котором видно, что певица скоро станет мамой. На фото Злата предстала в черном комбинезоне, декорированном блестками.

недавно Злата Огневич сообщила, что собственник компании "Star Label" Тарас Доненко, которая продавала билеты на концерты Огневич исчез вместе со средствами за купленные билеты и не выходит на связь.

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