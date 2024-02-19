"Закрой дверь": Злата Огневич сцепилась с преследователем

Злата Огневич поделилась, что ее снова выследил преследователь.

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Злату Огневич преследует подозрительный таксист / фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Украинская певица Злата Огневич на своей странице в Instagram опубликовала видео, на котором видно мужчину за рулем автомобиля. Как она сообщила, это тот самый преследователь, на которого она жалелась раньше.

"Лебедь снова в районе, преследователь. Работает в "Уклоне". Давно не виделись", – отметила она.

Мужчина был явно не в восторге и сказал певице, что приехал под ее дом из-за доставки, а не следить за ней.

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"Ты сошла с ума что ли? Что ты хочешь? Я на доставку приехал, понимаешь? У тебя вопрос есть? Я тебя касаюсь? Приехал на доставку, а ты дверь открываешь", – набросился он.

Певица отрезала мужчине, чтобы он перестал следить за ней, иначе она обратится в полицию.

Важно отметить, что преследование Огневич длится еще с 2019 года, он даже грозился ей и ее родным расправой. Артистка уже писала заявление в полицию и было возбуждено уголовное производство по статье об угрозе убийства. Но до суда дело так и не дошло.

Отметим, недавно Злата Огневич удивила поклонников пополнением в семье. Ее сестра родила ребенка и теперь она в статусе тети Златы.

Также напомним, что певица была на отдыхе и показала, как побывала в теплых странах во время каникул. Огневич призналась, что ей очень понравился Таиланд.

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