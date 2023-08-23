"Самый счастливый день": Злата Огневич похвасталась пополнением в семье

Хорошая новость взбудоражила поклонников Огневич.

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Злата Огневич сообщила про пополнение в семье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич не смогла сдержать эмоций по поводу появления в ее жизни маленького ребенка, и рассказала поклонникам радостную новость на своей странице в Instagram.

Артистка сообщила, что официально сменила свой статус - теперь она тетя Злата. Ее сестра родила первенца, чем Огневич очень гордится. Певица очень близка с Юлией, поэтому считает появление ребенка одним из самых счастливых событий и в своей жизни.

"У меня сегодня самый счастливый день и у всей нашей семьи. Моя сестричка родила первого ребенка. Я такая счастливая, потому что стала тетей. Как вы думаете, кто это? Мальчик или девочка?" - предложила угадать поклонникам Злата.

видео дня

К ее огромному удивлению ставки фанатов оказались неверными - большинство проголосовало за девочку. На самом деле Юлия родила мальчика, которого родители назвали именем Марк. Тетя Злата на видео просто не могла прекратить улыбаться от счастья.

Злата Огневич сообщила про пополнение в семье / instagram.com/zlata.ognevich

Ранее стало известно, что победитель Евровидения-2019, нидерландский певец Дункан Лоуренс, женился на своем бойфренде, американском авторе песен Джордане Гарфилде.

Также Наталья Могилевская впервые призналась, почему у нее нет детей. Кроме того певица рассказала, что сейчас заставляет ее задумываться про материнство.

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