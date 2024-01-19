Злата Огневич в купальнике показала своей экзотический отдых

Украинская певица Злата Огневич, которая недавно оказалась заложницей неприятной ситуации и воровства, показала, как провела свои новогодние каникулы в теплых странах.
На своей странице в Instagram, Огневич показала несколько красивых фото в купальнике, которые она сделала по дороге домой из Таиланда.
"Рейс задерживается. Это Азия, лоукост и я была готова. Но нужно еще долететь до Бангкока, там уже смогу выдохнуть, а пока немного волнуюсь", - сообщила Огневич.
Она также написала своеобразное любовное признание этой стране.
"Бескрайнее побережье, джунгли, пальмы, цветы, аромат специй в воздухе, ночной стритфуд (где можно испытать настоящий культурный шок). Тай врывается в мозг, пропитывает каждую твою клетку и не принимает компромиссов. Либо любовь с первого взгляда, либо считаешь дни до окончания отдыха", - написала она.
На фото - Злата Огневич на отдыхе:
Не обошлось и без хейта. Некоторые поклонники певицы написали, что сейчас не время для отдыха.
Напомним, ранее Злата Огневич примерила новый лук. Она надела черное платье, длина которого едва прикрывала треть бедра артистки. Наряд был пошит из черной прозрачной ткани на манер корсета, а лиф - украшен нежным кружевом. Также Огневич надела черные перчатки выше локтя, и черные же босоножки. Романтический образ с горячими нотками идеально подчеркнул формы звезды.
Также в 2021 году украинская певица Злата Огневич стала главной героиней романтического реалити-шоу "Холостячка". В финале она выбрала бизнесмена Андрея Задворного, который бросил ее через шесть недель после завершения съемок.
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