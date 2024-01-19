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Злата Огневич в купальнике показала своей экзотический отдых

Алена Кюпели
19 января 2024, 23:32
Злата Огневич показала стройную фигуру в купальнике.
Злата Огневич похвасталась азиатскими каникулами
Злата Огневич похвасталась азиатскими каникулами / / Коллаж Главред, фото Instagram/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич, которая недавно оказалась заложницей неприятной ситуации и воровства, показала, как провела свои новогодние каникулы в теплых странах.

На своей странице в Instagram, Огневич показала несколько красивых фото в купальнике, которые она сделала по дороге домой из Таиланда.

"Рейс задерживается. Это Азия, лоукост и я была готова. Но нужно еще долететь до Бангкока, там уже смогу выдохнуть, а пока немного волнуюсь", - сообщила Огневич.

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Она также написала своеобразное любовное признание этой стране.

"Бескрайнее побережье, джунгли, пальмы, цветы, аромат специй в воздухе, ночной стритфуд (где можно испытать настоящий культурный шок). Тай врывается в мозг, пропитывает каждую твою клетку и не принимает компромиссов. Либо любовь с первого взгляда, либо считаешь дни до окончания отдыха", - написала она.

На фото - Злата Огневич на отдыхе:

Не обошлось и без хейта. Некоторые поклонники певицы написали, что сейчас не время для отдыха.

Злату Огневич захейтили за отдых
Злату Огневич захейтили за отдых / Скриншот Instagram/zlata.ognevich

Напомним, ранее Злата Огневич примерила новый лук. Она надела черное платье, длина которого едва прикрывала треть бедра артистки. Наряд был пошит из черной прозрачной ткани на манер корсета, а лиф - украшен нежным кружевом. Также Огневич надела черные перчатки выше локтя, и черные же босоножки. Романтический образ с горячими нотками идеально подчеркнул формы звезды.

Также в 2021 году украинская певица Злата Огневич стала главной героиней романтического реалити-шоу "Холостячка". В финале она выбрала бизнесмена Андрея Задворного, который бросил ее через шесть недель после завершения съемок.

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Злата Огневич новости шоу бизнеса
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