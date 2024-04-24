Отключили электроэнергию за неуплату: Злата Огневич рассказала о своих долгах

Злата Огневич рассказала, что артисты тоже бывают в долгах и без денег, а во время карантина ей отключили электроэнергию из-за неуплаты.

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Злата Огневич рассказала, какие у нее были финансовые проблемы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich

Украинской певице Злате Огневич из-за коммунального долга в размере 60 тыс. грн во время карантина отключили электроэнергию.

Во время интервью для Славы Демина Огневич поделилась, что не печатает деньги и у нее были финансовые проблемы.

из-за отмены концертов во время карантина у нее накопился долг в размере $17 тыс., который она должна была заплатить за аренду концертных площадок, хотя выступления не состоялись.

"Я тогда что-то продала из украшений. Думаю: "Я, чем смогу, закрою этот вопрос, потом отработаю, все будет хорошо". Мне из моего ЖЭКа звонят и говорят: "Заплатите, пожалуйста, за квартиру". И всегда это происходит в тот период, когда ты на нуле. Я говорю: "Я заплачу, подождите немного". Люди, наверное, думают, что артисты в Украине очень обеспеченные. И она говорит: "Не заплатите – мы отключим". Прихожу домой, а у меня лужа под холодильником. Это мне отключили свет, у меня растаяли все ягоды замороженные. И пока я не заплатила, мне не включали свет. И долг был не супербольшой. Где-то, может, 60 тыс. грн. Я видела платежки других жильцов нашего дома – там было и 250 тыс. долга", – поделилась Злата.

Также Огневич рассказала о разговоре с представителями коммунальных служб.

"Я им написала потом. Говорю: "Вы на меня, пожалуйста, не давите. Вы так со мной общаетесь, как с каким-то ширпотребом. Я вам сказала, что я вам заплачу! Какое право вы имеете отключать электроэнергию и так грубо себя вести?" – передала свой разговор артистка. – Где человеческое отношение? Карантин – это форс-мажорные обстоятельства, как и война. Сейчас никому не имеют права за долги отключать ни свет, ни воду. Карантин – это точно так же. Ничего не работает. Я должна их напечатать – эти деньги?"

Смотрите видео интервью Златы Огневич:

Кто такая Злата Огневич? Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.

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Отметим, Злата Огневич опубликовала фото в ярком красном платье, где похвасталась стройной и подтянутой фигурой. Таким образом она отреагировала на недавне слухи о том, что она беременна.

А также Злата Огневич опубликовала видео, на котором видно мужчину за рулем автомобиля. Как она сообщила, это тот самый преследователь, на которого она жалелась раньше.

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