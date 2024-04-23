Злата Огневич пыталась покончить с собой

Украинская певица Злата Огневич в своем блоге в Instagram предстает перед поклонниками оплотом спокойствия, любви и уважения к себе. Фанаты берут с нее пример, но мало кто знает, что к своему дзену певица прошла тернистый путь.
В интервью для Славы Демина Огневич призналась, что для нее все могло закончится еще в далеком 2015 году. Тогда артистка находилась в эмоциональной пропасти, которая повлекла за собой мысли о суициде.
Певица тяжело переживала отношения с человеком, имя которого осталось неназванным, и приняла большую дозу транквилизаторов с намерением уйти из жизни.
"Это тяжелая тема. Я не могу рассказывать полностью, что конкретно произошло и что было причиной. Причина была, в том числе в человеке... Когда приходит человек к мысли о самоубийстве, это не происходит в один день, к этому приводит сначала легкая депрессия, потом - тяжелое психологическое состояние. Я была как нулевая система, которая чувствовала, что я умираю. И мне мозг подал идею, что это единственный путь избавиться от мучений души. Триггером стали определенные обстоятельства в моей жизни. Это большая душевная боль и я не могла справиться. Это была не я... Сейчас я бы никогда этого не сделала. Триггером послужил человек", - призналась звезда. Она также отметила, что после того случая долго прорабатывала эту психологическую травму с психотерапевтом.
Кто такая Злата Огневич?
Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.
Злата Огневич - последние новости:
Ранее Злата Огневич похвасталась пополнением в семье - в ее жизни появился маленький ребенок, который полностью изменил ее статус. Артистка не смогла сдержать эмоции по этому поводу.
Также стало известно, что Злату Огневич обманул организатор концертов и украл благотворительные средства. Жертвами мошенника стали еще несколько популярных украинских звезд.
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