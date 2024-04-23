УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Злата Огневич пыталась покончить с собой

Анна Подгорная
23 апреля 2024, 12:17
Артистка раскрыла подробности своей попытки суицида несколько лет назад.
Злата Огневич
Злата Огневич новости - Злата Огневич призналась, что у нее была попытка самоубийства / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич в своем блоге в Instagram предстает перед поклонниками оплотом спокойствия, любви и уважения к себе. Фанаты берут с нее пример, но мало кто знает, что к своему дзену певица прошла тернистый путь.

В интервью для Славы Демина Огневич призналась, что для нее все могло закончится еще в далеком 2015 году. Тогда артистка находилась в эмоциональной пропасти, которая повлекла за собой мысли о суициде.

Певица тяжело переживала отношения с человеком, имя которого осталось неназванным, и приняла большую дозу транквилизаторов с намерением уйти из жизни.

видео дня

"Это тяжелая тема. Я не могу рассказывать полностью, что конкретно произошло и что было причиной. Причина была, в том числе в человеке... Когда приходит человек к мысли о самоубийстве, это не происходит в один день, к этому приводит сначала легкая депрессия, потом - тяжелое психологическое состояние. Я была как нулевая система, которая чувствовала, что я умираю. И мне мозг подал идею, что это единственный путь избавиться от мучений души. Триггером стали определенные обстоятельства в моей жизни. Это большая душевная боль и я не могла справиться. Это была не я... Сейчас я бы никогда этого не сделала. Триггером послужил человек", - призналась звезда. Она также отметила, что после того случая долго прорабатывала эту психологическую травму с психотерапевтом.

Кто такая Злата Огневич?

Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.

Злата Огневич - последние новости:

Ранее Злата Огневич похвасталась пополнением в семье - в ее жизни появился маленький ребенок, который полностью изменил ее статус. Артистка не смогла сдержать эмоции по этому поводу.

Также стало известно, что Злату Огневич обманул организатор концертов и украл благотворительные средства. Жертвами мошенника стали еще несколько популярных украинских звезд.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Злата Огневич новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Жесткие ограничения для мужчин за границей: Кулеба сделал важное заявление

Жесткие ограничения для мужчин за границей: Кулеба сделал важное заявление

12:58 Украина
Раненых вывозили грузовиками: в Мариуполе мощный прилет по расположению россиян

Раненых вывозили грузовиками: в Мариуполе мощный прилет по расположению россиян

11:42 Украина
Помощь США – это только начало: в Bloomberg описали новый план войны в Украине

Помощь США – это только начало: в Bloomberg описали новый план войны в Украине

11:22 Украина
Все главные новости

Популярное

С духом гнильцы : путинист Галкин слетел с катушек и налетел на Пугачеву 64671

"С духом гнильцы": путинист Галкин слетел с катушек и налетел на Пугачеву

По стопам бабушки: внук Пугачевой показал свою позицию и довел россиян до истерики 34966

По стопам бабушки: внук Пугачевой показал свою позицию и довел россиян до истерики

Пошел против Меган Маркл: принц Гарри решил судьбу своих детей 17076

Пошел против Меган Маркл: принц Гарри решил судьбу своих детей

Украина может потерять важного партнера по войне: все подробности 7884

Украина может потерять важного партнера по войне: все подробности

Последние новости

12:58

Жесткие ограничения для мужчин за границей: Кулеба сделал важное заявление

12:40

Угроза стратегического прорыва с флангов: на восток срочно перебрасывают резервы

12:30

Таро-прогноз на полнолуние 24 апреля 2024: Овнам - триумф, Близнецам - выбор, Львам - покой

12:17

Виталий Портников. О чем договаривались Байден и ЗеленскийВидеоблоги

12:17

Злата Огневич пыталась покончить с собой

Андрей Золотарев: Мирный план Китая – за счет Украины в интересах МосквыАндрей Золотарев: Мирный план Китая – за счет Украины в интересах Москвы
11:48

Самолет РФ сбросил ракету X-59 на Белгородскую область

11:42

Раненых вывозили грузовиками: в Мариуполе мощный прилет по расположению россиянФото

11:40

Церковный праздник 24 апреля: что запрещено делать в день преподобного Саввы

11:22

Помощь США – это только начало: в Bloomberg описали новый план войны в Украине

Реклама
10:56

Китайский гороскоп на завтра 24 апреля: Змеи - будьте на чеку утром, Собакам - кардинальный переворот в жизни

10:44

Пугачева собирается отказаться от своего замка под Москвой

10:41

"Украина - это часть России": СМИ узнали о новом "зашкваре" Трампа

10:33

Лунный посевной календарь на май 2024 года: что и когда сажать

10:24

Украинскому министру объявили подозрение из-за схем с землей на 291 млн грн: детали

10:13

Очень сложная головоломка: нужно найти лишнюю игральную кость за 15 секунд

10:06

"Он плакал": король Чарльз выдворил из дома принца Гарри с семьей

09:54

Украина может выиграть войну при 3 условиях: в Госдепе США сделали важное заявление

09:43

Для Украины нашли еще 4 батареи Patriot: раскрыта схема передачи с гарантиями США

09:22

Киев и область в ближайшие дни подтопит: синоптик предупредил об опасности

08:37

Пользуются задержкой помощи от США: в ISW объяснили, какой план имеет РФ по Харькову

Реклама
08:31

Британия объявила о крупнейшем в истории пакете военной помощи Украине: что в него войдет

08:10

Шикарная дочь Кетрин Зета Джонс выгуляла мамино легендарное платье

08:10

Почему Россия прекратила массово обстреливать Украину "Шахедами"мнение

07:49

"Игра с духом гнильцы": Галкин публично обругал Пугачеву

07:39

РФ готовит наступление на Донбассе: в ISW сказали, что остановит оккупантов

07:25

Найти ошибку на картинке за 3 секунды смогут единицы: загадка для проверки внимательности

06:48

В Киеве и Одессе ночью прогремели взрывы: есть раненые, среди них - детиФотоВидео

06:10

Как Украину испытают на выносливостьмнение

05:40

Переворот в ЕС: Китай повлияет на новую расстановку сил в Европе – прогноз

05:05

Что можно сделать из пластиковых бутылок: результат удивит каждогоВидео

04:22

Не останется и следа: как вывести пятна от кетчупа, соевого и томатного соуса

03:55

В Украину врывается жесткая магнитная буря: шторм затянется надолго

03:30

Всего "значительно больше": что войдет в первый пакет новой помощи США

03:00

Настоящая перепалка: Потап резко заступился за Настю Каменских

02:05

"Какой-то странный старикан": жена 81-летнего Харрисона Форда подшутила над ним

01:35

3 лучших способа, как очистить бутылку для воды от зелени: от загрязнений не будет и следа

00:48

У Леголаса проблемы: Кэти Перри публично отругала Орландо БлумаВидео

00:31

Консульских услуг не будет: введены жесткие ограничения для мужчин за рубежом

22 апреля, понедельник
23:57

Экс-жена Потапа рассказала, как его сын реагирует на "зашквары" звездного папы

22:28

Армии нужен больший радиус действия: Зеленский назвал, без чего ВСУ не справятся

Реклама
22:24

Все плакали и стояли на коленях: в Винницкой области простились с убитым полицейскимФотоВидео

22:11

Украина может потерять важного партнера по войне: все подробности

21:41

Молодость сохранится надолго: чем нужно умыться 23 апреля - приметы дня

21:41

"Раньше, чем вы думали": в Конгрессе намекнули на сроки новых поставок Украине

20:52

За этот рецепт вас будут носить на руках: шикарный салат за минутуВидео

20:52

РФ не сможет оккупировать Часов Яр до 9 мая: враг сосредоточил удар на двух направлениях

20:42

Байден раскрыл детали новых поставок: Зеленский о подробностях важного разговора

20:04

"Я его не узнала": Огневич раскрыла подробности военной службы-папы пенсионера

19:55

После этого работа ТЦК: в ВСУ предупредили, что только законом о мобилизации не обойдется

19:50

Снаряды для ВСУ: Боррель назвал сроки первых поставок в Украину

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки
АвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять