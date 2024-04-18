Подписчики не узнали младшую дочь Брежневой: выглядит, как взрослая девушка

Младшая дочь певицы Веры Брежневой Сара Киперман, отпраздновавшая в прошлом году 13-летие, выложила серию студийных фото, но некоторые подписчики сочли черно-белый фотосет весьма откровенным как для девочки-подростка.
Девочка редко постит фотографии, а недавно еще и открыла свою дизайн-студию. Но последние снимки многих заставили усомниться, школьница ли перед ними, или уже молодая девушка.
Для фотосета Сара снова выбрала слегка игривый классический стиль - совместив белые штаны с черным корсетом и жакетом того же тона.
На Саре - минимум украшений, все в сдержанном виде: элегантные сережки и браслет на правой руке.
Фотосессия прошла в закрытом помещении.
"Всегда удивлялась. Стиль не подростка!" - высказалась одна из подписчиц Сары.
Кто такая Вера Брежнева?
Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.
Вера Брежнева - последние новости по теме
Ранее Вера Брежнева душевно поздравила с днем рождения свою старшую дочь Соню Киперман. По этому случаю артистка посвятила дочери пост на своей странице в Instagram и растрогала кадрами.
Еще недавно скандальный украинский блогер и обозреватель шоу-бизнеса Богдан Беспалов предположил, что в недалеком будущем Вера Брежнева проявит инициативу в возобновлении отношений с бывшим супругом Константином Меладзе.
Беспалов отметил, что Вера, которая неделю назад говорила со сцены, что ее бывший - гениальный композитор, а потом назвала его ошибкой в своей жизни, заявила все это не просто так.
До этого Брежнева в самом деле назвала брак с Константином Меладзе ошибкой. Певица отмечала, что ей понадобилось много времени, чтобы ощутить к этому этапу в своей жизни благодарность.
А еще звезда поп-сцены умилила фанатов редким фото с мамой и тремя сестрами. Брежнева показала редкое фото с мамой и родными сестрами и рассекретила, где и с кем встретит День влюбленных.
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