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Подписчики не узнали младшую дочь Брежневой: выглядит, как взрослая девушка

Яна Ставская
18 апреля 2024, 21:27
Девочка умилила сеть эффектными кадрами.
Подписчики не узнали младшую дочь Брежневой: выглядит, как взрослая девушка
Сара сильно повзрослела / Коллаж Главреда. Фото: Инстаграм Веры Брежневой и Сары Киперман

Младшая дочь певицы Веры Брежневой Сара Киперман, отпраздновавшая в прошлом году 13-летие, выложила серию студийных фото, но некоторые подписчики сочли черно-белый фотосет весьма откровенным как для девочки-подростка.

Девочка редко постит фотографии, а недавно еще и открыла свою дизайн-студию. Но последние снимки многих заставили усомниться, школьница ли перед ними, или уже молодая девушка.

Для фотосета Сара снова выбрала слегка игривый классический стиль - совместив белые штаны с черным корсетом и жакетом того же тона.

видео дня

  • Как выглядит сейчас младшая дочь Веры Брежневой
    Как выглядит сейчас младшая дочь Веры Брежневой Фото: Инстаграм Сары Киперман
  • Как выглядит сейчас младшая дочь Веры Брежневой
    Как выглядит сейчас младшая дочь Веры Брежневой Фото: Инстаграм Сары Киперман
  • Как выглядит сейчас младшая дочь Веры Брежневой
    Как выглядит сейчас младшая дочь Веры Брежневой Фото: Инстаграм Сары Киперман
  • Как выглядит сейчас младшая дочь Веры Брежневой
    Как выглядит сейчас младшая дочь Веры Брежневой Фото: Инстаграм Сары Киперман
  • Как выглядит сейчас младшая дочь Веры Брежневой
    Как выглядит сейчас младшая дочь Веры Брежневой Фото: Инстаграм Сары Киперман

На Саре - минимум украшений, все в сдержанном виде: элегантные сережки и браслет на правой руке.

Фотосессия прошла в закрытом помещении.

"Всегда удивлялась. Стиль не подростка!" - высказалась одна из подписчиц Сары.

Кто такая Вера Брежнева?

Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

Вера Брежнева - последние новости по теме

Ранее Вера Брежнева душевно поздравила с днем рождения свою старшую дочь Соню Киперман. По этому случаю артистка посвятила дочери пост на своей странице в Instagram и растрогала кадрами.

Еще недавно скандальный украинский блогер и обозреватель шоу-бизнеса Богдан Беспалов предположил, что в недалеком будущем Вера Брежнева проявит инициативу в возобновлении отношений с бывшим супругом Константином Меладзе.

Беспалов отметил, что Вера, которая неделю назад говорила со сцены, что ее бывший - гениальный композитор, а потом назвала его ошибкой в своей жизни, заявила все это не просто так.

До этого Брежнева в самом деле назвала брак с Константином Меладзе ошибкой. Певица отмечала, что ей понадобилось много времени, чтобы ощутить к этому этапу в своей жизни благодарность.

А еще звезда поп-сцены умилила фанатов редким фото с мамой и тремя сестрами. Брежнева показала редкое фото с мамой и родными сестрами и рассекретила, где и с кем встретит День влюбленных.

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