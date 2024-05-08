Похорошела после развода: как Вера Брежнева выглядит без Меладзе

Экс-ВиаГра готова к совершенно новому этапу своей жизни.

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Вера Брежнева новости - как Вера Брежнева выглядит сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ververa

В октябре 2023 года украинская певица Вера Брежнева подтвердила развод с музыкальным продюсером Константином Меладзе после 8 лет официального брака. Среди возможных причин расставания называют неверность мужчины и активную политическую позицию артистки, хотя сами супруги этот вопрос не комментируют.

Расставание с мужем далось Брежневой тяжело. Она не раз говорила, что хоть и считает этот опыт трансформирующим, уроки, извлеченные из него, были для нее сложными.

Тем не менее артистка приняла решение двигаться дальше, и неукоснительно ему следует. Поклонники отмечают, что после развода Брежнева буквально расцвела.

видео дня

Так последнее видео, которым Вера поделилась в своем блоге в Instagram, фанаты буквально засыпали комплиментами. "Ви так погарнішали без цього дідуся Меладзе. З ним ви якась не така була. А зараз, просто, квіточка", "Очі горять, а це саме головне!", "Зоряна дівчинка", "Дуже гарна", - пишут подписчики.

Короткий ролик певица сняла в лифте, хвастаясь стильным луком - черным пиджаком оверсайз в полоску, черными брюками и блузой под горло. Волосы Брежнева собрала в высокий хвост и дополнила образ легким макияжем.

Смотрите, как сейчас выглядит Вера Брежнева:

Кто такая Вера Брежнева? Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

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