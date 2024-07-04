Назвала настоящее имя: Кристина Соловий выдала певицу Klavdia Petrivna

Кристина Соловий рассекретила личность загадочной Klavdia Petrivna.

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Кристина Соловий раскрыла тайну Klavdia Petrivna / коллаж: Главред, фото: instagram.com/klavdia_petrivna/, instagram.com/soloviyka/?hl=uk

Украинская певица Кристина Соловий рассказала настоящую сенсацию, назвав имя самой загадочной певицы Украины - Klavdia Petrivna, которая скрывает свое лицо.

В интервью "Нашому радіо" Соловий отметила, что за широкополой шляпой скрывается Соломия Опрышко.

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Также Кристина рассказала, что загадочная певица родом со Львовщины – из поселка Горное Стрыйского района.

"Я знаю, что это Соломия со Львова. Соломия Опрышко", – сказала Соловий.

Также она отметила, что ее не раздражает история с рассекречиванием настоящего человека Klavdia Petrivna.

"Мне просто интересно, чем это закончится. Должно быть какое-то развенчание", – отметила артистка.

Кто такая Кристина Соловий? Кристина Соловий — украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Держи" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий — первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.

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Напомним, недавно Кристина Соловий обвинила украинских звезд в строительстве культурных мостов с террористической Россией, а также добавила, что на их руках, душе и сердце всегда будет кровь украинцев.

Добавим, Кристина Соловий рассказала о разрыве со своим продюсером Святославом Вакарчуком. И заявила, что ушла от него на своих условиях.

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