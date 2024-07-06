В один голос сказали "да": Инна Мирошниченко рассказала о первом свидании с дочкой Ангелиной

Инна Мирошниченко рассказала, как они впервые встретились со своей Ангелиной.

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Инна Мирошниченко поделилась деталями первого свидания с дочкой / Коллаж Главред, фото Instagram/inna_mi

Юрист и телеведущая Инна Мирошниченко, которая несмотря на сложности, делится историей усыновления в своей социальной сети Instagram, поделилась подробностями первой встречи с их второй приемной дочерью Ангелиной.

По словам Инны, если ребенок эвакуирован за границу, то перед тем, как отправить кандидата в страну эвакуации, организуют онлайн знакомство.

Как написала она на своей странице в Instagram, cлужба, заведение и кандидат общаются, задают вопросы (здоровье, развитие, любые другие вопросы, которые могут волновать), и если после этого сомнений нет, ребенка просят зайти. "Она хоть и была за дверью, но точно знала для чего. У Ангелины уже был зум, после которого никто не приехал", - пишет она.

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"Теперь представьте, что ребенка сажают перед экраном и говорят "Это Инна и Тимур, расскажи им, как прошел твой день". Будет ли желание говорить? А вдруг будет молчать? Скажет "не хочу". Тогда по результатам составят акт, что знакомство не состоялось, контакт не установлен. И все…", - вспоминает о своих тревогах многодетная мама.

По ее словам, Ангелина посмотрела и спросила, приедут ли к ней Инна и Тимур. "Мы сразу в один голос сказали "Да". Потому что знали, что это уже навсегда", - говорит Инна.

Кто такая Инна Мирошниченко? Инна Мирошниченко - украинская юристка и блогер, жена популярного ведущего и шоумена Тимура Мирошниченко. Вместе пара воспитывает двоих биологических детей - Мию и Марко, и приемного сына Марселя; готовится взять в семью еще одного малыша. Инна ведет блог о жизни многодетной мамы, повышает осведомленность общества про особенности усыновления детей в Украине.

"В этот момент она немного отстранилась назад, вернулась к воспитателю и говорит "То.. это мои мама и папа? У меня теперь есть мама и папа?" - пишет Мирошниченко.

По словам юриста, они смогли приехать только через полторы недели, потому как она сама не решалась ехать за рулем 3500 км, а у Тимура было много работы и командировок.

"Эти 10 дней были тяжелым ожиданием всех нас. Потому что я не знаю, сколько мыслей было в голове у ребенка… А вдруг и они не приедут? Но, мы приехали и это главное", - подытоживает она.

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Напомним, ранее известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко поделился, сколько денег тратит, чтобы удержать троих детей и добавил, что средств должно быть много.

Ранее также стало известно, что Инна Мирошниченко показала, что любовь сделала с их приемным сыном. Она также выложила две фотографии, которые показывают поразительную разницу и демонстрируют, что любовь может сделать с детским сердечком.

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