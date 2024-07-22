"Холостяк" Александр Терен оказался в эпицентре взрыва в Одессе - подробности

Александр Будько не ожидал такого эмоционального прощания с городом.

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Александр Терен Будько стал свидетелем ракетного удара рф по Одессе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tsvit_terenu

Военный ветеран, общественный деятель, ведущий, писатель и главный герой романтического реалити-шоу "Холостяк-13" Александр 'Терен' Будько снимает проект под названием "Відвал ніг". Идея шоу состоит в том, чтобы вместе с известными украинскими личностями проверять украинские города на инклюзивность и подготовленность к потребностям людей с физическими особенностями.

Недавно Терен вместе с комиком Марком Куцеваловым побывал в Одессе. Яркий и насыщенный выпуск "Відвалу" имел неожиданный финал - когда съемочная группа уже записывала прощание Александра со зрителями на пляже "Ланджерон", над его головой раздался взрыв.

Во время съемок страна-оккупант атаковала Одессу ракетой "Искандер". К счастью, взрыв, который все услышали - был не "прилетом", ювелирной работой украинского ПВО. Волнующий фрагмент Терен выложил в своем блоге в Instagram.

"После такого эмоционального прощания Одесса не покинула нас без эмоциональных качелей. Потому что страна-гной ударила баллистической ракетой по городу. Спасибо силам ПВО, что это сбитая ракета. Каждый день во многих прифронтовых городах украинцы продолжают жить на этих волнах, как и мы в Одессе. С волшебного черноморского мероприятия и впечатлений от неравнодушных одесситов к сбитию над твоей головой Искандера. Одесситы! Украинцы! Объединяемся! И давайте делать больше, чем просто для себя!" - говорит Александр Терен.

Смотрите видео взрыва во время съемок "Відвалу ніг" Александра Терена:

Кто такой Александр "Терен" Будько Александру Будько 28 лет. И его имя хорошо знают не только в Украине, но и в мире. 24 февраля 2022 года он пошел добровольцем защищать страну. А через полгода стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен". Тяжелое ранение, потеря обеих конечностей, протезирование и сложная реабилитация не остановили Терена на пути к своим мечтам. По данным СТБ, мужчина ведет активный образ жизни, занимается развитием инклюзии в Украине и оказывает помощь в социализации ветеранов по возвращению с фронта. Это одни из целей деятельности Терена. Призер международных соревнований "Игры Непокоренных". Соавтор и ведущий YouTube-проекта "Отвал ног или All инклюзив". Автор линейки лимитированных украшений "Цвет Терена" и соавтор дроп футболок "Железные люди". Он плясал с балетом на сцене в Калифорнии. Ему аплодировали Канны. О нем сняли фильм Первый ряд (Front Row), продюсером которого выступила американская звезда Сара Джессика Паркер.

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