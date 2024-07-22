"Моя настоящая половинка": El Кравчук раскрыл главный секрет своей личной жизни

Кого любит Эль Кравчук и что никогда не простит партнеру - музыкант заговорил откровенно о сокровенном.

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El Кравчук новости - Эль Кравчук рассказал про любовь и идеального партнера / коллаж: Главред, фото: instagram.com/el.kravchuk

Украинский певец El Кравчук (настоящее имя - Андрей Остапенко) считает себя человеком открытым и искренним, однако за 30 лет на сцене он так и не раскрыл подробности своей личной жизни, которую научился держать под семью печатями. Исключение он сделал в своем недавнем интервью для издания Marie Claire.

Вероятно Остапенко на данный момент не состоит в отношениях, но это не тяготит его - он подчеркнул, что одиночество для него - энергия, которая приходит и уходит.

"Мое периодическое одиночество - это последствия того, что музыка - моя настоящая вторая половинка. Пока ни у кого не удалось влюбить меня в себя больше, чем в творчество. Возможно это кого-то пугает, однако это честно", - убежден артист.

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El отметил, что не раз был влюблен и был любим, и для этого чувства есть место в его жизни. Вот чему нет места в паре со звездой, так это лжи. "Те люди, которые когда-то ломали мое доверие к себе просто исчезали из моего поля зрения, не потому что я высокомерный, а потому что я искренний, а искренность воспринимается как слабость, а значит у человека появляется желание и возможность "ударить" меня как самое сильное в якобы слабое место", - признается певец.

В партнере он высоко ценит взаимоуважение и честность: "Без этих двух факторов любовь невозможна, она долго не выдержит. Конечно я за аккуратность в быту, поддержку, заботу, готовность выслушать, дать совет и принять совет. К сожалению, в жизни не все так просто, как в тексте, и на понимание качеств уходят годы, однако я любил, и уверен, еще буду любить и в дальнейшем".

Кто такой EL Кравчук? EL Кравчук - украинский певец, актёр и телеведущий. В 1995 году подал заявку на участие в международном конкурсе "Червона Рута" и победил в нём. Началась запись первого альбома. В 1996 году подписал контракт с лейблом "Музыкальная биржа" и поступил в Киевскую государственную консерваторию. В 1997 году вышел первый альбом исполнителя "Ничей". В 2003 году Кравчук сделал перерыв в сольной карьере и все время посвятил театральной постановке "Гамлет" (режиссёр — Андрей Жолдак). Кравчук принял участие в 85 спектаклях в Украине, Голландии, Франции, Испании, Македонии, Хорватии, Румынии, Болгарии, Польше, Германии, России, Сербии.

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