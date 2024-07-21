Боксер Узелков пожаловался на бывшую жену из-за своей пожилой мамы

Вячеслав Узелков заговорил о влиянии брака с Мариной Боржемской на его отношения с семьей.

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Вячеслав Узелков новости - Узелков наехал на Боржемскую из-за мамы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkov_official, instagram.com/uzelkova.marina

Украинский боксер Вячеслав Узелков и фитнес-тренер Марина Боржемская были вместе более двадцати лет. С 2021 года они разведены, однако спортсмен и сегодня не упускает случая "укусить" бывшую.

Ранее Узелков обвинял Марину в том, что она настраивает их двоих общих детей, 15-летнего Роберта и 12-летнюю Оливию, против отца. Теперь же он заявил, что Боржемская стала причиной его ссоры с мамой.

Так в своем блоге в Instagram боксер опубликовал сэлфи с мамой - он отправился к ней в гости в день ее 75-летия. Кроме трогательных слов о том, как важно поддерживать связь с родителями, Узелков непрозрачно намекнул, что 20 лет брака с Боржемской надолго разрушили его связь с мамой, и виноватой в этом он видит бывшую жену.

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"Сегодня у моей мамы день рождения. Ей сегодня 75 лет. Из них 20 лет, когда был женат, я с ней не общался. Выводы делайте сами. Но, после развода, я с цветами, опустив глаза и боясь посмотреть на нее, пришел и попросил прощения. Сказал, что меня что-то у меня произошло какое-то помутнение. И она мне ответила: "Славочка, я не обижаюсь, ты же мой сыночек, которого я люблю", - написал Вячеслав Узелков.

Вячеслав Узелков новости - Узелков наехал на Боржемскую из-за мамы / instagram.com/uzelkov_official

Кто такой Вячеслав Узелков? Вячеслав Узелков - украинский боксер в полутяжелой весовой категории (30 побед из 34 боев). Завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Персональный спортивный тренер, шоумен. Принимал участие в телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

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