Боксер Узелков пожаловался на бывшую жену из-за своей пожилой мамы

Украинский боксер Вячеслав Узелков и фитнес-тренер Марина Боржемская были вместе более двадцати лет. С 2021 года они разведены, однако спортсмен и сегодня не упускает случая "укусить" бывшую.
Ранее Узелков обвинял Марину в том, что она настраивает их двоих общих детей, 15-летнего Роберта и 12-летнюю Оливию, против отца. Теперь же он заявил, что Боржемская стала причиной его ссоры с мамой.
Так в своем блоге в Instagram боксер опубликовал сэлфи с мамой - он отправился к ней в гости в день ее 75-летия. Кроме трогательных слов о том, как важно поддерживать связь с родителями, Узелков непрозрачно намекнул, что 20 лет брака с Боржемской надолго разрушили его связь с мамой, и виноватой в этом он видит бывшую жену.
"Сегодня у моей мамы день рождения. Ей сегодня 75 лет. Из них 20 лет, когда был женат, я с ней не общался. Выводы делайте сами. Но, после развода, я с цветами, опустив глаза и боясь посмотреть на нее, пришел и попросил прощения. Сказал, что меня что-то у меня произошло какое-то помутнение. И она мне ответила: "Славочка, я не обижаюсь, ты же мой сыночек, которого я люблю", - написал Вячеслав Узелков.
Кто такой Вячеслав Узелков?
Вячеслав Узелков - украинский боксер в полутяжелой весовой категории (30 побед из 34 боев). Завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Персональный спортивный тренер, шоумен. Принимал участие в телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".
Украинские звезды шоу- бизнеса - последние новости:
Ранее украинский актер, режиссер и ведущий Ахтем Сеитаблаев раскрыл причину разрыва со своей молодой невестой. Пара была обручена с осени 2023 года.
Также известная украинская журналистка Эмма Антонюк сделала признание о личной жизни писателя и музыканта Сергея Жадана, с которым она пересекалась на богемных вечеринках в юности.
Читайте также:
- Шоптенко показала стройные ножки во время черно-белой фотосессии
- "Это нужно лечить": Наталья Могилевская не выдержала и поставила на место подписчицу
- 27 тысяч: Соловий рассказала про баснословный долг Вакарчуку
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред