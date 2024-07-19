"Она человек молодой": Ахтем Сеитаблаев раскрыл причину разрыва со своей невестой

Украинский актер, режиссер и ведущий Ахтем Сеитаблаев в прошлом году осенью сделал предложение своей возлюбленной Марьяне Боцвинюк. А в начале лета начали появляться новости о проблемах в отношениях пары.
Во время эфира "Ранок у великому місті" Ахтем признался, что окончательно разошелся с Марьяной и даже раскрыл причину разрыва.
Как оказалось, у пары были разногласия во взглядах на жизнь.
"Она человек молодой. У нее вся жизнь впереди. Так бывает в жизни взрослых людей. Все же при всем желании найти общий язык он не нашелся. Бывает, ничего страшного", – сказал Сеитаблаев.
Кто такой Ахтем Сеитаблаев?
Ахтем Сеитаблаев - украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения. Заслуженный артист АР Крым. Ведущий военно-патриотического ток-шоу "Храбрые сердца" на телеканале 1+1. Происходит из семьи депортированных крымских татар. 25 февраля 2022 года, в первые дни российского вторжения в Украину, записался в ряды ВСУ, сообщает Википедия.
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Напомним, известная журналистка заявила, что Сергей Жадан вел донжуанский способ жизни. Эмма Антонюк поделилась, что она ранее слышала о писателе на разных вечеринках.
А также Мурат Налчаджиоглу, после разрыва со своей девушкой, теперь катается вместе с собакой. Отметим, бывшая возлюбленная Мурата назвала его негодяем, но он пока никак не комментировал эти события.
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