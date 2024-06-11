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"Ситуация опасна": Ахтем Сеитаблаев признался, как оказался на костылях

Анна Подгорная
11 июня 2024, 15:22
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Актер впервые рассказал, при каких обстоятельствах получил серьезную травму.
Ахтем Сеитаблаев
Ахтем Сеитаблаев новости - Сеитаблаев рассказал про травму ноги / коллаж: Главред, фото: instagram.com/akhtemseit

На днях украинский актер, режиссер и воин ВСУ Ахтем Сеитаблаев появился на фестивале документалистики "Война в объективе", где он представил собственную художественную картину "Мирный-21", на костыле. Это напугало поклонников артиста, и он был вынужден дать комментарий относительно своего состояния здоровья.

Так в интервью для Люкс ФМ Сеитаблаев признался, что получил травму во время учений на полигоне. Он повредил мениск, из-за чего в последствии ему потребовалась операция на колене. Хирургическое вмешательство прошло успешно, но самочувствие военного все еще оставляет желать лучшего.

"После операции не совсем чувствую себя на 100% в той кондиции, в которой хотелось бы чувствовать себя. Мениск, на полигоне травмировал колено. Там почти каждая ситуация опасна, но не такая, как на поле боя. Поскольку я военнослужащий, то должен иногда быть на тренировке. Это травма не такая катастрофическая, спасибо Всевышнему, как, к сожалению, иногда происходит у моих побратимов, поэтому ничего, все пройдет", - говорит Сеитаблаев.

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Также артист отметил, что ему еще предстоит реабилитация после операции. Это может занять несколько месяцев, что немного огорчает Ахтема Сеитаблаева, ведь он хотел бы вернуться на службу как можно скорее.

"Реабилитация еще впереди. На полигон, наверное, поеду не так скоро, как хотелось. Думаю, что через несколько месяцев я вполне смогу выполнять те задачи, которые ставит командование", - говорит он.

Кто такой Ахтем Сеитаблаев?

Ахтем Сеитаблаев - украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения. Заслуженный артист АР Крым. Ведущий военно-патриотического ток-шоу "Храбрые сердца" на телеканале 1+1. Происходит из семьи депортированных крымских татар. 25 февраля 2022 года, в первые дни российского вторжения в Украину, записался в ряды ВСУ, сообщает Википедия.

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