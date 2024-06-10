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Ирина Горовая проговорилась про новый роман и интимную жизнь с бойфрендом

Анна Подгорная
10 июня 2024, 15:35
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Бывшая жена Потапа призналась, как их сын-подросток относится к новому мужчине в доме.
Ирина Горовая
Ирина Горовая новости - Ирина Горовая рассказала про новый роман / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gorovaya_irina

Украинский музыкальный продюсер Ирина Горовая, которая возглавляет музыкальный лейбл Pomitni, была замужем дважды. С 2014 года она официально холоста.

За это время ей приписывали романы со многими перспективными артистами. Горовая никогда не скрывала, что ведет активную личную жизнь, однако ее избранники оставались неназванными.

Тем не менее с ее последним бойфрендом у продюсера, похоже, все серьезно. Горовая в интервью для шоу "Неймовірна правда про зірок" намекнула, что ее избранник уже живет вместе с ней и ее 15-летним сыном от Потапа.

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Музыкальный продюсер рассказала, что ее сын Андрей уже достаточно взрослый, чтобы адекватно воспринимать тот факт, что его мама имеет право на личную жизнь. "Он пошел в свою комнату, а мы пошли в свою. И все! Ему 15 лет, он все понимает. Если он услышит, что маме немного плохо, она сильно дышит, он скажет: "Окей, включу наушники и буду играть в свои игры", - говорит Ирина Горовая.

Кто такая Ирина Горовая?

Ирина Горова – соучредитель продюсерского центра и Генеральный директор Pomitni. В 2009 году совместно с Алексеем Потапенко (Потап) основали продюсерский центр MOZGI Entertainment. Ирина занялась управленческой и финансовой стороной бизнеса. Первыми артистами лейбла стала группа Потап и Настя (до 2017 года). В этот период Ирина выступает в качестве продюсера телевизионного проекта "Звезда + Звезда". В последующие годы в продюсерском центре появились новые артисты: группа Время и Стекло (до 2020 года), группа MOZGI, певица Michelle Andrade, альтернативная певица INGRET, хип-хоп проект U_C.
С 2018 года Ирина становится CEO и генеральным директором группы компаний Mozgi Group.

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