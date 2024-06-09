"Когда он прекратит постить фигню": Анатолий Анатолич огрызнулся на Гордона

Шоумен раскритиковал деятельность журналиста.

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Анатолий Анатолич рассказал, почему ему перестал нравиться Дмитрий Гордон / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gordondmytro, instagram.com/anatoliyanatolich

Украинский ведущий Анатолий Анатолич критически высказался про деятельность известного журналиста Дмитрия Гордона, который, помимо своей профессиональной деятельности, известен своим весьма специфическим чувством юмора. Благодаря ему у Гордона образовалась обширная фанатская база.

К ней в свое время принадлежал и Анатолич. Шоумен в своем блоге в Instagram признался, что был поклонником шуток журналиста, однако вынужден был в социальных сетях от него отписаться.

Свое решение Анатолий Анатолич мотивировал тем, что развлекательный контент Гордона стал, на его вкус, устарелым и однообразным. При этом ведущий отметил, что с радостью снова начнет читать журналиста, когда тот перестанет "публиковать фигню".

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"Вы постите всевозможные приколы с Viber, некоторые уже двухлетней давности. Лента в Instagram мне такая не нравится. Я отписался, у меня время отдыха от Гордона. А мне Instagram выдает его в рекомендациях. Когда Дмитрий Гордон прекратит постить вот эту фигню всяческую, я снова подпишусь к вам и буду с удовольствием следить. Мне нравятся приколы, где вы что-то говорите, а не вот это, где вы поститесь приколы из Viber", - заявил шоумен.

Анатолий Анатолич рассказал, почему ему перестал нравиться Дмитрий Гордон / instagram.com/anatoliyanatolich

Кто такой Анатолий Анатолич? Анатолий Анатолич (настоящее имя - Анатолий Анатольевич Яцечко) - украинский радиоведущий, шоумен, ведущий программ "Завтрак с 1+1", "Голос страны", YouTube-канала "Зе Интервьюер", утреннего шоу "Ранок з Україною" и др., сообщает Википедия.

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