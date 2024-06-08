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"Позор тебе": украинцы разнесли Потапа из-за его заявления о "спасении" Украины

Элина Чигис
8 июня 2024, 03:00
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Потап сообщил поклонникам, что его поездки за границу помогают экономике Украины.
Потап
Потап опять попал в скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap/

Украинский скандальный рэпер Потап, который с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину большинство времени находится за границей, обратился к фанатам и рассказал, какую пользу приносит Украине.

На своей странице в Instagram артист заявил, что продолжает расширять географию своих проектов для создания новых рабочих мест.

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"Я много рассказывал о сфере развлечений, но сегодня хочу немного остановиться на экономическом аспекте. В среднем эта отрасль составляет 2,5–3% мирового ВВП, то есть примерно $1,8–2,7 трлн. Для сравнения ВВП Украины – 6,5 трлн. Это показатель того, что отрасль востребована, поэтому украинским представителям этой индустрии нужно расширять границы своей деятельности, развиваться и вносить вклад в экономику Украины, что так необходимо во время войны", – отметил Потап.

Но подписчики звезды не оценили такое заявление и захейтили его в комментариях:

"Всего плохого тебе";

"Патриот инстаграмный";

"Позор тебе!";

"Ну не забудут люди твоего позорища".

Кто такой Потап?

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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Ранее известная светская журналистка Алина Доротюк назвала Потапа самой "зашкварной" украинской звездой, которая каждым своим действием заставляет ее сегодня недоумевать.

Также Потап публично обратился к Насте Каменских с просьбой не бросать его. Его пассаж звездная супруга оставила без внимания, что многим показалось странным на фоне слухов про развод пары.

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