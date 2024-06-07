Скучать не приходится: бывший муж Ани Лорак показал с кем проводит время в постели

Мурат Налчаджиоглу показал свой уютный вечер в компании домашнего питомца.

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Мурат Налчаджиоглу показал, как проводит время дома / коллаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca/

Украинский бизнесмен турецкого происхождения и бывший муж предательницы Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу несколько дней назад разорвал свои отношения с моделью Анастасией Фокси после пяти месяцев романа. Но, кажется, Мурату скучать от одиночества не приходится.

На своей странице в Instagram бизнесмен показал кадры, как он смотрит телевизор в компании своего домашнего любимца – собаки.

Мурат Налчаджиоглу показал свою собаку / фото: скрин instagram.com/muratnalca/

Отметим, совсем недавно Анастасия Фокси сообщила о том, что они с Муратом расстались, хотя говорили, что эти отношения на всю жизнь, но причина разрыва так и не известна. Кроме того, бывшие влюбленные сделали татуировки с именами друг друга, как символ вечной любви.

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Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

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Добавим, Мурат Налчаджиоглу даже познакомил дочь от предательницы Ани Лорак со своей уже бывшей девушкой Анастасией Фокси. Они вместе встретили Новый год.

А также Мурат Налчаджиоглу, несмотря на то, что является гражданином Турции, горячо поддерживает Украину в противостоянии российским оккупантам. В отличие от бывшей супруги Ани Лорак, турецкий бизнесмен четко выразил свою позицию, осуждая войну.

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