Скучать не приходится: бывший муж Ани Лорак показал с кем проводит время в постели

Украинский бизнесмен турецкого происхождения и бывший муж предательницы Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу несколько дней назад разорвал свои отношения с моделью Анастасией Фокси после пяти месяцев романа. Но, кажется, Мурату скучать от одиночества не приходится.
На своей странице в Instagram бизнесмен показал кадры, как он смотрит телевизор в компании своего домашнего любимца – собаки.
Отметим, совсем недавно Анастасия Фокси сообщила о том, что они с Муратом расстались, хотя говорили, что эти отношения на всю жизнь, но причина разрыва так и не известна. Кроме того, бывшие влюбленные сделали татуировки с именами друг друга, как символ вечной любви.
Кто такой Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
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Добавим, Мурат Налчаджиоглу даже познакомил дочь от предательницы Ани Лорак со своей уже бывшей девушкой Анастасией Фокси. Они вместе встретили Новый год.
А также Мурат Налчаджиоглу, несмотря на то, что является гражданином Турции, горячо поддерживает Украину в противостоянии российским оккупантам. В отличие от бывшей супруги Ани Лорак, турецкий бизнесмен четко выразил свою позицию, осуждая войну.
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