"Я не для тебя": бывшая пассия Мурата Налчаджиоглу сделала признание

Бывшая девушка Мурата Налчаджиоглу рассказала о своих чувствах после разрыва отношений.

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Анастасия Фокси подлилась своими размышлениями о любви / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anastasija_foxy2, instagram.com/muratnalca/

Украинская модель и блогерша Анастасия Фокси вышла на связь с поклонниками после новости о том, что она рассталась с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу после пяти месяцев отношений.

На своей странице в соцсетях Анастасия опубликовала послание, в котором выразила свои чувства в сложный период.

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"Если моя энергия не разбудит тебя, я не для тебя. Если мой разум не вдохновляет тебя, не заставляй единения. Если мое мнение не может заставить тебя думать глубже, нет смысла вспоминать меня. Если моя страсть не затрагивает тебя, тогда тебе лучше изменить. Направление", – написала модель.

Также модель поразмышляла о любви и о том, что одно из самых больших проявлений любви – отпускать.

"Если моя любовь не откроет твоего сердца, это сделает другую любовь", - добавила Анастасия.

Анастасия Фокси удивила своей публикацией / фото: скрин instagram.com/anastasija_foxy2

Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме

Напомним, бывшая жена Мурата Налчаджиоглу Лилия Реус уехала с дочерью на отдых сразу же после развода. "Свершена мечта", - кратко написала тогда Реус.

А также бывшая жена Мурата Налчаджиоглу порадовала поклонников новыми снимками и удивила своей красотой. На своей странице в Instagram разместила подборку свежих фото и поразила своим цветущим видом. Лилия Реус показалась в голубом платье с цветочным принтом.

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