Украинский певец рассказал почему предательница Ани Лорак сбежала в РФ на самом деле

Популярный украинский музыкант и лидер группы "The ВЙО" Мирослав Кувалдин, который служит в ВСУ, рассказал, как относится к Ани Лорак.
В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" Мирослав признался, что Ани Лорак, которая еще в 2014 году уехала жить в страну-оккупанта РФ, давно мечтала зарабатывать кровавые русские рубли, что у нее и получилось.
"Я бы на месте Ани Лорак так и поступил бы. Она всю жизнь об этом мечтала, ее мечта осуществилась и публичных деятелей, которые присоединились к армии, а на остальное не хочу тратить силу своего мнения", - сказал Кувалдин.
Смотрите видео, в котором Кувалдин рассказал об артистах-предателях:
Кто такая Ани Лорак?
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
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Отметим, недавно предательница Ани Лорак вышла на сцену в слишком откровенном наряде, россияне уже начали возмущаться. Некоторые даже заявили, что путинистка устроила "голую" вечеринки прямо на сцене.
А также Сергей Перман, бывший продюсер скандальной Ани Лорак который шесть лет сотрудничал с ней, признался, что она человек очень талантливый, но не являющийся умным.
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