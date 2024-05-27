"Окончательное решение": появилась грязная правда об Ани Лорак

Влад Дарвин ответил общается ли он с предательницей Ани Лорак, для которой ранее написал песню.

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Влад Дарвин рассказал об Ани Лорак / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak/

Украинский певец и автор песен Влад Дарвин обсудил поведение певицы Ани Лорак, которая предала Украину и уехала в страну-террориста Россию.

Отметим, Влад Дарвин в 2014 году стал автором песни для предательницы Лорак. Но их отношения прекратились из-за предательской позиции певицы на счет вторжения РФ в Украину. Артист полностью разочаровался в предательнице.

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"Мы с ней не поддерживаем никаких отношений. Они оборвались еще до полномасштабного вторжения. Задолго до него. Потому что не было последовательной позиции у этой певицы по отношению к Украине. Она и не появилась. Полномасштабное вторжение заставило некоторых артистов принимать окончательное решение в своей жизни. Она сделала это не в пользу Украины и своего народа", — отметил Дарвин для "Так ТВ".

Кто такая Ани Лорак? Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

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Напомним, недавно предательница Ани Лорак стала членом жюри шоу талантов в стране-оккупанте РФ, получив "жирный" гонорар в кровавых рублях.

Напомним, ранее Лорак рассказала, как сложно ей справляться с дочерью Софией от бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. В интервью для росСМИ Лорак поделилась, что переходной возраст – это настоящее испытание и нужно набраться терпения.

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