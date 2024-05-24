Певица-запроданка Ани Лорак, которая предала Украину и уехала жить в страну-оккупанта Россию, поделилась тем, как строит свои отношения со своим йога-инструктором Исааком Виджраку.
Оказывается, Лорак дала очередное интервью пропагандистам, где рассказала о личной жизни. Певица иронично поблагодарила представителей росСМИ за то, что те якобы волнуются за ее жизнь,
"Спасибо большое, что волнуетесь за мою жизнь. Слава Богу, у меня все хорошо — чего и всем желаю", - говорит Лорак.
Кто такая Ани Лорак
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
Она также лицемерно добавила, что в течение своей жизни, она "была открыта и делилась всем, что происходит". "Но сегодня я предпочитаю держать ее под замком. Счастье любит тишину", - штампами говорит запроданка.
Ани Лорак - последние новости по теме
Напомним, недавно предательница Ани Лорак стала членом жюри шоу талантов в стране-оккупанте РФ, получив "жирный" гонорар в кровавых рублях.
Напомним, ранее Лорак рассказала, как сложно ей справляться с дочерью Софией от бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. В интервью для росСМИ Лорак поделилась, что переходной возраст – это настоящее испытание и нужно набраться терпения.
Вас также может заинтересовать:
- Устроила "голую" вечеринку: Ани Лорак разьярила россиян своей выходкой
- Бывший муж Ани Лорак засветился на мероприятие с новой пассией
- Массажист-бойфренд Лорак решил бросить йогу и объявил о новой "миссии"
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред