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Предпочитаю держать под замком: Лорак рассказала, как строит новые отношения с бойфрендом

Алена Кюпели
24 мая 2024, 23:54
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Предательница Ани Лорак рассказала о том, какие отношения у нее с йога-инструктором,
Ани Лорак
Ани Лорак откровенно разговаривает с пропагандистами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak/

Певица-запроданка Ани Лорак, которая предала Украину и уехала жить в страну-оккупанта Россию, поделилась тем, как строит свои отношения со своим йога-инструктором Исааком Виджраку.

Оказывается, Лорак дала очередное интервью пропагандистам, где рассказала о личной жизни. Певица иронично поблагодарила представителей росСМИ за то, что те якобы волнуются за ее жизнь,

"Спасибо большое, что волнуетесь за мою жизнь. Слава Богу, у меня все хорошо — чего и всем желаю", - говорит Лорак.

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Кто такая Ани Лорак

Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

Она также лицемерно добавила, что в течение своей жизни, она "была открыта и делилась всем, что происходит". "Но сегодня я предпочитаю держать ее под замком. Счастье любит тишину", - штампами говорит запроданка.

Ани Лорак - последние новости по теме

Напомним, недавно предательница Ани Лорак стала членом жюри шоу талантов в стране-оккупанте РФ, получив "жирный" гонорар в кровавых рублях.

Напомним, ранее Лорак рассказала, как сложно ей справляться с дочерью Софией от бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. В интервью для росСМИ Лорак поделилась, что переходной возраст – это настоящее испытание и нужно набраться терпения.

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