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Массажист-бойфренд Лорак решил бросить йогу и объявил о новой "миссии"

Алена Кюпели
16 мая 2024, 12:14
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Теперь у бойфренда Лорак есть новая работа в российском шоу-бизнесе.
Ани Лорак, Исаак Виджраку
Ани Лорак пристроила Исаака Виджраку на работу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/isaac_vidjrakou

Исаак Виджраку, бойфренд предательницы, певицы украинского происхождения Ани Лорак, которая недавно решила подаваться на российское гражданство, объявил что уходит из своей сферы деятельности и теперь займется своей малодушной возлюбленной.

Как написал он на своей странице Instagram, он решил поменять профессию.

"Проработав более десяти лет в шоу-бизнесе, я достиг точки, когда сказал себе: "Хватит". Я почувствовал призыв к более глубокому общению с людьми, что побудило меня посвятить более 15 лет помощи телам, умам и сердцам людей... пока ты не вошла в мою жизнь", - говорит бойфренд Лорак, который намекает на возвращение в шоубизнес.

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По его словам, теперь Лорак - его "единственная миссия". "После встречи с тобой, я понял, что годы моей работы в здравоохранении подходят к концу или, по крайней мере, к паузе. Ты стала моей единственной миссией: быть рядом с тобой, защищать тебя и путешествовать вместе с тобой через трудности и прекрасные моменты жизни. По иронии судьбы, я снова оказался в шоу-бизнесе", - решил його-инструктор приспособиться к новой жизни.

По словам Виджраку, теперь парочка живет в раю. "Когда наши два мира столкнулись, наши личные и профессиональные проекты начали танцевать под одну и ту же прекрасную песню. Ты заново открыла все мои таланты", - говорит йога-инструктор, который буквально совершил рывок с коврика на сцену террористической России.

Кто такая Ани Лорак

Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

Напомним, недавно предательница Ани Лорак стала членом жюри шоу талантов в стране-оккупанте РФ, получив "жирный" гонорар в кровавых рублях.

Также частенько под критику попадет не только Ани Лорак, но и ее дочь София. Во время недавного ее выхода в свет с матерью девочку захейтили за то, что на фоне миниатюрной Лорак она выглядит слишком большой.

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