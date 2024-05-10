"Она с полным отсутствием ума": бывший продюсер беглянки Лорак разоткровенничался

Бывший продюсер беглянки Лорак Сергей Перман впервые публично рассказал об отношениях с и то, как сейчас относится к певице.

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Бывший продюсер Лорак Перман жестко о ней высказался / коллаж Главред, фото УНИАН

Сергей Перман, бывший продюсер скандальной певицы-беглянки в страну-агрессора РФ Ани Лорак который шесть лет сотрудничал с ней, признался, что она человек очень талантливый, но не являющийся умным. Об этом Перман рассказал в интервью с Дмитрием Гордоном.

"У меня с ней был роман. В тот момент, я был в нее влюблен. Это был неразделенный роман. Она талантливая, красивая женщина. С полным отсутствием ума, к сожалению", — сказал он.

Перман также отметил, что прекратил сотрудничество с Лорак в 2013 году. И причиной этому стал конфликт с ее тогдашним мужем, Муратом Налчаджиоглу. Правда, продюсер признался, что он спровоцировал ссору с супругом певицы.

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Перман также заявил, что некоторое время ему была безразлична Ани Лорак, однако сейчас ему жаль ее.

"Она мне некоторое время была безразлична. А сейчас мне ее жалко. Жаль. Ее нет в моей жизни вообще никак, ни в каком виде, я не знаю, что с ней происходит, с кем она встречается, с кем она живет. Мне не интересно вообще, все что происходит с той стороны", — подытожил продюсер.

Кто такая Ани Лорак Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

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