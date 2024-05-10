"Она с полным отсутствием ума": бывший продюсер беглянки Лорак разоткровенничался

Сергей Перман, бывший продюсер скандальной певицы-беглянки в страну-агрессора РФ Ани Лорак который шесть лет сотрудничал с ней, признался, что она человек очень талантливый, но не являющийся умным. Об этом Перман рассказал в интервью с Дмитрием Гордоном.
"У меня с ней был роман. В тот момент, я был в нее влюблен. Это был неразделенный роман. Она талантливая, красивая женщина. С полным отсутствием ума, к сожалению", — сказал он.
Перман также отметил, что прекратил сотрудничество с Лорак в 2013 году. И причиной этому стал конфликт с ее тогдашним мужем, Муратом Налчаджиоглу. Правда, продюсер признался, что он спровоцировал ссору с супругом певицы.
Перман также заявил, что некоторое время ему была безразлична Ани Лорак, однако сейчас ему жаль ее.
"Она мне некоторое время была безразлична. А сейчас мне ее жалко. Жаль. Ее нет в моей жизни вообще никак, ни в каком виде, я не знаю, что с ней происходит, с кем она встречается, с кем она живет. Мне не интересно вообще, все что происходит с той стороны", — подытожил продюсер.
Кто такая Ани Лорак
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
Последние звездные новости:
Ранее стало известно, что в семье украинской "девушки Бонда" Ольги Куриленко случилось несчастье. Артистка рассказала про потерю близкого члена семьи.
Также комик и иноагент Максим Галкин довел россиян до истерики украинской песней, которую он исполнил во время концерта в Карловых Варах. Зрители встретили номер овациями, а в стране-оккупанте вновь стали ругать шоумена.
Другие новости:
- Похорошела после развода: как Вера Брежнева выглядит без Меладзе
- Больше не прячутся: возлюбленная Позитива показала милое сэлфи с артистом
- Известный украинский продюсер показал истинное лицо Галкина и Пугачевой - детали
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред