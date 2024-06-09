Танцор-беглец Влад Яма признался, за чей счет живет в США

Украинский танцор, хореограф и ведущий Влад Яма бежал от войны в Украине в США. Он пересек с семьей границу уже после начала полномасштабного вторжения, и с тех пор на родину не возвращался.
О своей жизни в Америке шоумен много не рассказывает - каждая его попытка взаимодействия с публикой посредством социальных сетей заканчивается для него огромным количеством хейта. Впрочем, Яма продолжает искать контакт.
К примеру, недавно в своем блоге в Instagram он рассказал подписчикам, где именно и на какие средства он с семьей живет в США. Хореограф хоть и много путешествует по Штатам, но осел в Майами, штат Флорида. На жизнь он зарабатывает частными уроками танцев.
"Преподаю индивидуально в нескольких студиях. А иногда и в частных спортзалах дома у клиентов", - сообщил Влад Яма.
Кто такой Влад Яма?
Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".
С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.
В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.
Влад Яма - последние новости:
Ранее украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк раскрыл свое отношение к Владу Яме и предположил, как может сложиться в Украине судьба танцора после побега.
Также свое мнение про беглеца-хореографа высказал его коллега по шоу Танці з зірками, танцор и воин ВСУ Дмитрий Дикусар. Он ответил, готов ли снова выйти на один паркет с Ямой.
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