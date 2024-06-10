Козловский рассказал, кто стал его кумом и кумой

Известный поп-певец и боец ВСУ Виталий Козловский вместе с супругой, пиар-директором Юлией Бакуменко покрестили своего первенца ‒ Оскара. Фотографиями с обряда артист поделился у себя на странице в социальной сети Instagram.
"Один из самых счастливых дней в моей жизни. Когда рядом родные люди и кайфуешь от каждого мгновения. 4 поколения семьи собрались вместе. Слезы счастья. Спасибо Боже, что даришь такую возможность быть рядом", — подписал снимки Козловский.
Кроме этого, певец отметил в посте и крестных родителей своего сына, которыми стали пиарщица Юлия Бойко (супруга украинского шоумена Анатолия Анатолича) и музыкальный продюсер Андрей Игнатченко.
Кто такой Виталий Козловский?
Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).
Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.
Виталий Козловский - последние новости:
Напомним, в начале апреля Виталий Козловский признался, что стал отцом, и впервые рассказал на широкую публику про рождение сына Оскара. Незадолго до появления мальчика певец женился на его маме - своей давней возлюбленной Юлии Бакуменко.
Также Козловский рассказал, почему он, как украиноязычный артист, в прошлом соглашался исполнять песни на русском языке по совету музыкальных продюсеров.
Другие новости:
- Молодой папа Козловский рассекретил свою военную зарплату и должность в ВСУ
- Козловский без футболки показал новорожденного малыша
- Супруга Козловского рассказала о родах и выложила фото с малышом
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред