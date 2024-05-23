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Виталий Козловский крестил трехмесячного сына - первое фото с таинства

Анна Подгорная
23 мая 2024, 20:04
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Оскар Козловский прошел первый важный обряд в жизни каждого христианина.
Виталий Козловский с женой и сыном
Виталий Козловский сын - Козловский крестил сына фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

25 мая первенцу украинского певца и военного Виталия Козловского исполнится 3 месяца. В честь этого артист и его супруга, пиар-менеджер Юлия Бакуменко, приняли решение провести над Оскаром обряд крещения.

Таинство состоялось в Михайловском золотоверхом монастыре. Церемонию проводил церковнослужитель Александр Барычка. В его же блоге в Instagram появился первый снимок с крестин Оскара Козловского.

"Новый воин церкви Христовой. Дождался получить Оскара", - написал священник.

видео дня

На фото Александр Барычка держит на руках крошку Оскара, а его родители в белоснежных нарядах стоят рядом и счастливо улыбаются. Стоит отметить, что ни Козловский, ни его супруга пока не делились подробностями одного из самых первых важных событий в жизни их сына.

крестины сына Виталия Козловского
Виталий Козловский сын - Козловский крестил сына фото / instagram.com/olexandr_barychka

Кто такой Виталий Козловский?

Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).

Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

Виталий Козловский - последние новости:

Напомним, в начале апреля Виталий Козловский признался, что стал отцом, и впервые рассказал на широкую публику про рождение сына Оскара. Незадолго до появления мальчика певец женился на его маме - своей давней возлюбленной Юлии Бакуменко.

Также Козловский рассказал, почему он, как украиноязычный артист, в прошлом соглашался исполнять песни на русском языке по совету музыкальных продюсеров.

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