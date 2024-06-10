Вышел на сцену с костылем: 51-летний Ахтем Сеитаблаев напугал внешним видом

Замалчивание артистом проблем со здоровьем не на шутку взволновало его поклонников.

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Ахтем Сеитаблаев новости - у Ахтема Сеитаблаева проблемы со здоровьем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/akhtemseit

Украинский актер, режиссер и воин ВСУ Ахтем Сеитаблаев принял участие в фестивале документалистики "Война в объективе". Там он представил собственную ленту "Мирный-21".

Во время презентации артист вышел на сцену в военной форме и с костылем. Фото Сеитаблаева появилось на официальной странице ГосКино Украины в Facebook.

В кадре артист старался искренне улыбался и в целом хорошо держался, хоть и постоянно опирался на костыль. Многие отметили, что он сильно похудел, и выглядел осунувшимся.

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Поклонники творчества Ахтема Сеитаблаева обеспокоены состоянием его здоровья. Сам артист избегает комментариев по этому поводу, и причину очевидного плохого самочувствия не озвучивает.

Ахтем Сеитаблаев новости - у Ахтема Сеитаблаева проблемы со здоровьем / facebook.com/ukrainefilmagency

Кто такой Ахтем Сеитаблаев? Ахтем Сеитаблаев - украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения. Заслуженный артист АР Крым. Ведущий военно-патриотического ток-шоу "Храбрые сердца" на телеканале 1+1. Происходит из семьи депортированных крымских татар. 25 февраля 2022 года, в первые дни российского вторжения в Украину, записался в ряды ВСУ, сообщает Википедия.

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