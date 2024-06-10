16-летняя дочь Кошевого показала нежную романтику с юным бойфрендом

Варвара Кошевая поделилась редким кадром из личной жизни.

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Варвара Кошевая новости - дочь Евгения Кошевого показала бойфренда / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kosshevayaa

Старшая дочь украинского комика и шоумена Евгения Кошевого, 16-летняя Варвара Кошевая, хоть и планирует связать свою жизнь со сценой и ищет себя в музыке и актерском мастерстве, делать свою жизнь публичной пока не торопится. Девушка мало рассказывает о себе и редко появляется в соцсетях.

Тем не менее Варя не скрывает, что у нее, к примеру, есть бойфренда. Недавно в своем блоге в Instagram она опубликовала трогательный снимок с ним.

В кадр попало невинное проявление чувств юных возлюбленных - Кошевая-младшая показала, как бережно держит своего избранника за руку. При этом его лицо звездная наследница открывать не стала.

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Впрочем и саму фотографию Варвара Кошевая оставила без комментария, а нежный кадр проиллюстрировала эмодзи в виде белого сердечка.

Варвара Кошевая новости - дочь Евгения Кошевого показала бойфренда / instagram.com/kosshevayaa

Кто такой Евгений Кошевой? Евгений Викторович Кошевой — украинский актер кино, телевидения и озвучания, шоумен, телеведущий. С 2005 года и по настоящее время — участник шоу "Вечерний квартал", "Вечерний Киев", ведущий "Чисто News", с 2012 года — член жюри телешоу "Рассмеши комика". С 2019 года ведущий "Лиги Смеха", сообщает "Википедия".

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