16-летняя дочь Кошевого показала нежную романтику с юным бойфрендом

Старшая дочь украинского комика и шоумена Евгения Кошевого, 16-летняя Варвара Кошевая, хоть и планирует связать свою жизнь со сценой и ищет себя в музыке и актерском мастерстве, делать свою жизнь публичной пока не торопится. Девушка мало рассказывает о себе и редко появляется в соцсетях.
Тем не менее Варя не скрывает, что у нее, к примеру, есть бойфренда. Недавно в своем блоге в Instagram она опубликовала трогательный снимок с ним.
В кадр попало невинное проявление чувств юных возлюбленных - Кошевая-младшая показала, как бережно держит своего избранника за руку. При этом его лицо звездная наследница открывать не стала.
Впрочем и саму фотографию Варвара Кошевая оставила без комментария, а нежный кадр проиллюстрировала эмодзи в виде белого сердечка.
Кто такой Евгений Кошевой?
Евгений Викторович Кошевой — украинский актер кино, телевидения и озвучания, шоумен, телеведущий. С 2005 года и по настоящее время — участник шоу "Вечерний квартал", "Вечерний Киев", ведущий "Чисто News", с 2012 года — член жюри телешоу "Рассмеши комика". С 2019 года ведущий "Лиги Смеха", сообщает "Википедия".
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