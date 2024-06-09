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Актер-беглец Дмитрий Ступка объяснил, почему не возвращается в Украину

Анна Подгорная
9 июня 2024, 13:50
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Ступка-младший признался, планирует ли окончательный переезд из США в Украину.
Дмитрий Ступка
Дмитрий Ступка новости - Ступка рассказал, будет ли жить в Украине / коллаж: Главред, фото: instagram.com/stupka777

Украинский актер Дмитрий Ступка уже несколько лет живет в США. Он перебрался туда с семьей еще до полномасштабной войны, а о том, что страна-оккупант напала на Украину, он узнал на борту самолета, который вез его в Киев.

По очевидным причинам транспорт в столицу не добрался. Дмитрий несколько месяцев прожил в Европе, где занимался волонтерством, затем вернулся в Америку к дочери.

В интервью для Oboz.ua Ступка-младший признался, планирует ли он вновь жить в Украине, или же окончательно осядет в США. Актер рассказал, что скучает по родной стране, но за границей его "держит" ребенок.

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"Я так понимаю, что моя дочь будет жить здесь, потому что у мамы (Дмитрий в разводе с матерью своего единственного ребенка - прим. редактора) уже есть свой бизнес, своя жизнь. А забрать ребенка у мамы я не имею права. Поэтому, дай Бог, закончится война, буду жить на две страны. В Украине я много лет работал, делал карьеру и так просто все это разорвать не хотел бы. Я очень скучаю по Киеву, друзьям, родственникам, профессии. Конечно, вижу, как все хорошо складывается в театре, какие очереди за билетами. Я скучаю по этому, потому что очень люблю театр, зрителей, сцену. Но сейчас на первом месте у меня мой ребенок", - говорит Дмитрий Ступка.

Кто такой Дмитрий Ступка?

Дмитрий Остапович Ступка – украинский актер театра и кино. Актер киевского театра имени Ивана Франко (2009-2022). Сын Остапа Ступки и внук Богдана Ступки.

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