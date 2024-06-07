Как выглядит зять "мамы Верки Сердючки" Белоконь - трогательный момент на фото

Единственная дочь Инны Белоконь наконец перестала скрывать лицо мужа.

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Дочь Инны Белоконь впервые показала лицо мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna, instagram.com/makohonyana_

Пока Инна Адольфовна мечтает выдать замуж свою эпатажную дочь Верку Сердючку, актриса Инна Белоконь, которая ее играет на сцене с Андреем Данилко, уже успела даже стать бабушкой. Ее единственная дочь Яна в апреле родила девочку.

Дочь звезды старается придерживаться непубличности, поэтому про ее личную жизнь практически ничего не известно. В ноябре 2023 года она сыграла свадьбу с загадочным мужчиной.

Личность своего супруга Яна тщательно скрывает. Однако недавно в своем блоге в Instagram она наконец показала, как выглядит ее избранник.

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Дочь Инны Белоконь опубликовала свадебное фото с мужем. Она оставила снимок без подписи, проиллюстрировав его лишь эмодзи в виде знака бесконечности.

Дочь Инны Белоконь впервые показала лицо мужа / instagram.com/makohonyana_

Кто такая Инна Белоконь? Инна Белоконь - украинская актриса, комедиантка. Наиболее известна выступлениями в творческом амплуа мамы Верки Сердючки Инны Адольфовны, которая везде сопровождает певицу с 2004 года. Близкая подруга шоумена Андрея Данилко.

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