Как выглядит зять "мамы Верки Сердючки" Белоконь - трогательный момент на фото

Пока Инна Адольфовна мечтает выдать замуж свою эпатажную дочь Верку Сердючку, актриса Инна Белоконь, которая ее играет на сцене с Андреем Данилко, уже успела даже стать бабушкой. Ее единственная дочь Яна в апреле родила девочку.
Дочь звезды старается придерживаться непубличности, поэтому про ее личную жизнь практически ничего не известно. В ноябре 2023 года она сыграла свадьбу с загадочным мужчиной.
Личность своего супруга Яна тщательно скрывает. Однако недавно в своем блоге в Instagram она наконец показала, как выглядит ее избранник.
Дочь Инны Белоконь опубликовала свадебное фото с мужем. Она оставила снимок без подписи, проиллюстрировав его лишь эмодзи в виде знака бесконечности.
Кто такая Инна Белоконь?
Инна Белоконь - украинская актриса, комедиантка. Наиболее известна выступлениями в творческом амплуа мамы Верки Сердючки Инны Адольфовны, которая везде сопровождает певицу с 2004 года. Близкая подруга шоумена Андрея Данилко.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее украинский писатель, поэт и лидер группы Жадан і Собаки Сергей Жадан сообщил, что вступил в ВСУ, и показал первые кадры с военных учений в форме и с оружием.
Также музыкант, комик и волонтер Владимир Дантес удивил андрогинным луком в стиле старого Голливуда с ярким макияжем, накладными ресницами и бриллиантами. Сеть встретила его преображение неоднозначно.
Читайте также:
- Дама на стиле: Сеть растаяла от модного лука 2-месячной дочери Лилии Ребрик
- Наталья Могилевская снова стала мамой - первые детали события
- "Я не для тебя": бывшая пассия Мурата Налчаджиоглу сделала признание
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред