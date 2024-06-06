Вот это преображение: Дантес удивил андрогинным луком в стиле старого Голливуда

Кто бы мог подумать, что Вове Дантесу так к лицу бриллианты и накладные ресницы.

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Владимир Дантес с макияжем - Дантес показал необычное преображение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes

Украинский певец, комик и волонтер Владимир Дантес - натура творческая, и свободно себя чувствует в разных амплуа. К примеру, недавно он вместе с популярным украинским визажистом выпустил ролик своего бьюти-преображения в травести-диву. И, стоит отметить, получилось дерзко, но очень эстетично.

В блоге Дантеса в Instagram появилось видео из серии "до и после", которое было снято под его новый трек "Дура". Благодаря таланту Егора Андрюшина из привычного всем Вовы артист превратился в роскошную, уверенную в себе леди.

Волосы Дантеса были уложены крупными гладкими волнами по моде 20-ых годов прошлого века, в макияже преобладали голубые и синие оттенки. Визажист также добавил к луку драматичные накладные ресницы, крупные украшения, накидку из искусственного меха и накладные ногти в стразах.

видео дня

Далеко не каждый оценил перевоплощение Дантеса, но все же ролик собрал преимущественно положительные отзывы, в которых отмечается смелость артиста демонстрировать себя в разных амплуа, как проявление уверенности в себе: "Кайф! Обожнюю за сміливість і за те, що пофіг на думку інших", "По-перше, це гарно", "А мені подобається ця свобода в діях і протест проти цих жовчних мішечків", "Закриваємо інстаграм, краще за сьогодні вже не буде", "Володимир, це дуже сміливо і дуже красиво!" и т.д.

Смотрите видео бьюти-преображения Владимира Дантеса:

Кто такой Владимир Дантес? Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, теле- и радиоведущий. Экс-участник группы ДиО.фильмы. Победитель шоу талантов "Фабрика звезд-2". Был женат (2015-2022) на певице DOROFEEVA. Автор проектов "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я делаю бизнес" и пр. Снимался во многих телешоу - "Лига смеха", "Маскарад", "Маленькие гиганты", "Я Люблю Україну", "Еда, я люблю тебя" и т.д. Участник группы Badstreet boys. Сольно выступает под псевдонимом Dantes.

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