Владимир Дантес обновил данные и проходит ВВК - подробности

Украинский певец, комик и волонтер Владимир Дантес в своем блоге в Instagram сообщил, что проходит процесс обновления данных в ТЦК. Процедуру он назвал "квестом".
Артист отметил, что в военкомате ему пришлось провести более 8 часов. Вероятно, это связано с большими очередями.
Позже Дантеса отправили проходить военно-врачебную комиссию. В своем блоге он даже опубликовал снимки своей медицинской карты.
Управиться за один день и с первого раза певцу не удалось. Часть комиссии он уже прошел, остальное, по словам Дантеса, он должен успеть завершить до 14 числа.
Также артист отметил, что обновлением своих данных в ТЦК сейчас занят и его коллега по сцене - украинский певец Антон Вельбой. В частности он и Дантес посещали одного отоларинголога.
Кто такой Владимир Дантес?
Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, теле- и радиоведущий. Экс-участник группы ДиО.фильмы. Победитель шоу талантов "Фабрика звезд-2". Был женат (2015-2022) на певице DOROFEEVA. Автор проектов "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я делаю бизнес" и пр. Снимался во многих телешоу - "Лига смеха", "Маскарад", "Маленькие гиганты", "Я Люблю Україну", "Еда, я люблю тебя" и т.д. Участник группы Badstreet boys. Сольно выступает под псевдонимом Dantes.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее известный украинский продюсер Вадим Лисица заявил, что спас "Фабрику звезд-2" от "императрицы" Натальи Могилевской. Он нелестно отозвался про качество работы певицы над проектом.
Также украинская певица Евгения Власова встала на защиту русского языка и призналась, почему в свое время отказалась от украиноязычного репертуара в пользу песен на языке страны-оккупанта.
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