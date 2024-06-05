Владимир Дантес обновил данные и проходит ВВК - подробности

Певец поделился впечатлениями от процесса, который ему показался настоящим квестом.

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Владимир Дантес новости - Дантес попал в военкомат и проходит ВВК / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes

Украинский певец, комик и волонтер Владимир Дантес в своем блоге в Instagram сообщил, что проходит процесс обновления данных в ТЦК. Процедуру он назвал "квестом".

Артист отметил, что в военкомате ему пришлось провести более 8 часов. Вероятно, это связано с большими очередями.

Позже Дантеса отправили проходить военно-врачебную комиссию. В своем блоге он даже опубликовал снимки своей медицинской карты.

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Управиться за один день и с первого раза певцу не удалось. Часть комиссии он уже прошел, остальное, по словам Дантеса, он должен успеть завершить до 14 числа.

Также артист отметил, что обновлением своих данных в ТЦК сейчас занят и его коллега по сцене - украинский певец Антон Вельбой. В частности он и Дантес посещали одного отоларинголога.

Владимир Дантес новости - Дантес попал в военкомат и проходит ВВК / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes

Кто такой Владимир Дантес? Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, теле- и радиоведущий. Экс-участник группы ДиО.фильмы. Победитель шоу талантов "Фабрика звезд-2". Был женат (2015-2022) на певице DOROFEEVA. Автор проектов "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я делаю бизнес" и пр. Снимался во многих телешоу - "Лига смеха", "Маскарад", "Маленькие гиганты", "Я Люблю Україну", "Еда, я люблю тебя" и т.д. Участник группы Badstreet boys. Сольно выступает под псевдонимом Dantes.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее известный украинский продюсер Вадим Лисица заявил, что спас "Фабрику звезд-2" от "императрицы" Натальи Могилевской. Он нелестно отозвался про качество работы певицы над проектом.

Также украинская певица Евгения Власова встала на защиту русского языка и призналась, почему в свое время отказалась от украиноязычного репертуара в пользу песен на языке страны-оккупанта.

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