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"Не начну говорить гадости": Евгения Власова стала на защиту русского языка

Элина Чигис
4 июня 2024, 09:05
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Евгения Власова поделилась почему многие украинские звезды пели на языке страны-террориста РФ.
Евгения Власова
Евгения Власова сделала неоднозначное заявление / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eygeniavlasova/

Украинская певица Евгения Власова дала редкое интервью и высказалась о русском языке.

В интервью Славе Демину, артистка рассказала, что выросла в русскоговорящем кругу, но начала свою певческую карьеру с украинских песен. Со временем, все же певице пришлось перейти на язык страны-оккупанта, чтобы быть популярной и зарабатывать деньги.

"Мы, украиноязычные, чувствовали себя очень ненужными. И мы начали снова петь на русском, чтобы быть нужными, чтобы зарабатывать деньги, потому что у всех семьи, и так далее, и так далее", - заявила Власова.

Евгения отметила, что не будет говорить плохо о человеке, который разговаривает на русском языке, поскольку этот язык не принадлежит России.

"Русский язык, он же не совсем не наш, он не их. Многие добрые, классные люди на нем разговаривают, которые поддерживают Украину. Если передо мной стоит классный человек, и он русскоязычный, я никогда ему не начну говорить какие-то гадости, что он какой-то не такой. Лишь только потому, что он не общается на украинском", - сказала певица.

Смотрите видео, где Евгения Власова поделилась своим отношением к русскому языку:

Кто такая Евгения Власова?

Евгения Власова — украинская певица, с 2008 по 2010 год лицо дома моды Юлии Айсиной. Бывшая супруга Дмитрия Костюка. Участница музыкально-развлекательного шоу "Народная звезда".
В середине нулевых врачи диагностировали у Власовой рак. Певице удалось побороть страшный недуг, после чего она вернулась на сцену. Участвовала в шоу "Народная звезда", где заняла второе место, начала сотрудничество с группой "Dazzle Dreams", в мае 2010 открыла вокальную школу.

Евгения Власова - последние новости по теме

Отметим, в 2018 году Евгения Власова попала в реанимацию и перенесла операцию. Власова отметила, когда она боролась с онкологией, ей было проще совладать с эмоциями.

А также ранее Евгения Власова призналась, что она начала пристальней рассматривать свои бедра в зеркале и следить за проявлением целлюлита на них. Певица отметила, что она старается уделять время спорту, соблюдает диету и использует косметические средства для борьбы с жировыми отложениями.

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