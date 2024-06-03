Известный продюсер заявил, что спас "Фабрику звезд" от "императрицы" Могилевской

Вадим Лисица раскрыл нюансы работы с популярной певицей.

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Вадим Лисица рассказал про работу с Натальей Могилевской над "Фабрикой звезд-2" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В 2008 году украинская певица Наталья Могилевская была звездным тренером и продюсером проекта "Фабрика звезд-2". Своей работой с юными талантами она очень гордится, однако музыкальный продюсер Вадим Лисица недавно заявил, что успехом шоу обязано в большей степени ему, чем Могилевской.

В эфире телеканала "Дім" он признался, что работать с певицей было непросто, из-за чего страдал проект, в котором он сам выступал саундпродюсером. Атмосфера на съемочной площадке была конфликтной.

"Мы вместе делали "Фабрику". Там были, конечно, страшные конфликты. Потому что она вела себя как императрица. Сидят, курят, ничего не хотят, а послезавтра уже эфир, а ни одна песня не готова. И я понимал, что это мне все делать, а она ходит с кем-то по телефону разговаривает", - рассказал Вадим Лисица.

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Также он добавил, что в какой-то момент Могилевская сложила все свои обязанности по проекту на него - он предложил, чтобы не конфликтовать, взять эту работу на себя, а она даже не возразила.

"И она, кстати, не приехала ни единого раза. Она мне дала все и говорит: "Делай все, я не буду тебе мешать". Это спасло проект, мне кажется", - подытожил продюсер.

Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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