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"Его не любят в Украине": 15-летний сын Потапа дерзко отбрил хейтеров отца

Анна Подгорная
3 июня 2024, 01:21
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Звездный родитель многому научил его, признается юный Андрей.
Потап с сыном
Потап новости - сын Потапа Андрей рассказал про хейт в адрес отца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Украинский музыкальный продюсер и певец Потап за время полномасштабной войны в Украине приобрел неоднозначную репутацию, которая в основном связана с его длительным пребыванием за границей и провокационными высказываниями. Тем не менее он остается однозначным примером для подражания и хорошим отцом для своего единственного сына - 15-летнего Андрея.

Подросток в комментарии для Люкс ФМ рассказал, что регулярно видится с папой за границей и очень дорожит этими встречами. Они вместе приятно проводят время, что для Андрея кажется вполне естественным.

Даже несмотря на его юный возраст, мальчик понимает, что Потап для многих украинцев утратил свой звездный блеск. Тем не менее музыкальный продюсер смог извлечь из этого очень важный урок, и передать его сыну.

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"Чтобы быть спокойным, когда на тебя кто-то говорит что-то плохое, нужно не считаться с этим и говорить: "Пусть говорят". Мне помогает это делать мой отец. Все знают, как его не любят в Украине, но я к нему приезжаю, потому что мне 15 лет, если что. Когда мы вместе с ним, то он веселый, потому что он не смотрит на тех, кто говорит о нем какое-то [непотребство - неценз.]. Я пожелаю это всем: не смотреть на тех, кто говорит о тебе [непотребство - неценз.]", - дерзко заявил сын Потапа.

Кто такой Потап?

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Потап - последние новости:

Ранее известная светская журналистка Алина Доротюк назвала Потапа самой "зашкварной" украинской звездой, которая каждым своим действием заставляет ее сегодня недоумевать.

Также Потап публично обратился к Насте Каменских с просьбой не бросать его. Его пассаж звездная супруга оставила без внимания, что многим показалось странным на фоне слухов про развод пары.

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