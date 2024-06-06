"Служу украинскому народу": Сергей Жадан вступил в ВСУ и показал первые кадры

Популярный украинский писатель и музыкант Сергей Жадан теперь в рядах ВСУ. Кстати, ранее уже ходили слухи о службе музыканта, но на этот раз он лично подтвердил информацию.
На своей странице в соцсетях Жадан опубликовал снимок в военной форме.
"Вступил в ряды 13 бригады НГУ "Хартия". Прохожу военную подготовку. Служу украинскому народу", - написал музыкант.
Добавим, что недавно Тимоти Снайдер выступил против мобилизации Сергея Жадана.
"Меня огорчает, что отсутствие поддержки США позволяет России расширять зону террора и подвергает его и миллионы украинцев опасности. Сергей работает над поддержкой солдат с самого начала войны, а сейчас записался в армию. Он имеет мужество делать это, в то время как мы не можем оказать помощь", – заявил историк.
Кто такой Сергей Жадан?
Сергей Жадан – украинский поэт, прозаик, эссеист, переводчик, а также певец и музыкант, участник украинских рок-групп "Жадан і Собаки" и "Линия Маннергейма". Автор романов "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамия", "Интернат", поэтических сборников "Цитатник", "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры", "Антенна".
Как пишет Википедия, литературные произведения Сергея Жадана получили многочисленные национальные и международные награды, были переведены более чем двадцать языков.
Сергей Жадан - последние новости по теме
Напомним, Кристина Соловий подтвердила слухи о том, что она действительно встречалась с Сергеем Жаданом. При этом, когда их роман уже начинался, Соловий еще находилась в отношениях, а Жадан еще был официально женат.
А также Сергей Жадан вспомнил, как подарил Залужному одну из своих книг, а в ответ генерал зачитал строчку из стихотворений поэта.
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