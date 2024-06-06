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"Служу украинскому народу": Сергей Жадан вступил в ВСУ и показал первые кадры

Элина Чигис
6 июня 2024, 09:54
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Сергей Жадан рассекретил, что присоединился к бригаде НГУ "Хартия".
Сергей Жадан
Сергей Жадан вступил в ряды ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/serhiy_zhadan/

Популярный украинский писатель и музыкант Сергей Жадан теперь в рядах ВСУ. Кстати, ранее уже ходили слухи о службе музыканта, но на этот раз он лично подтвердил информацию.

На своей странице в соцсетях Жадан опубликовал снимок в военной форме.

видео дня

"Вступил в ряды 13 бригады НГУ "Хартия". Прохожу военную подготовку. Служу украинскому народу", - написал музыкант.

Добавим, что недавно Тимоти Снайдер выступил против мобилизации Сергея Жадана.

"Меня огорчает, что отсутствие поддержки США позволяет России расширять зону террора и подвергает его и миллионы украинцев опасности. Сергей работает над поддержкой солдат с самого начала войны, а сейчас записался в армию. Он имеет мужество делать это, в то время как мы не можем оказать помощь", – заявил историк.

Кто такой Сергей Жадан?

Сергей Жадан – украинский поэт, прозаик, эссеист, переводчик, а также певец и музыкант, участник украинских рок-групп "Жадан і Собаки" и "Линия Маннергейма". Автор романов "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамия", "Интернат", поэтических сборников "Цитатник", "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры", "Антенна".

Как пишет Википедия, литературные произведения Сергея Жадана получили многочисленные национальные и международные награды, были переведены более чем двадцать языков.

Сергей Жадан - последние новости по теме

Напомним, Кристина Соловий подтвердила слухи о том, что она действительно встречалась с Сергеем Жаданом. При этом, когда их роман уже начинался, Соловий еще находилась в отношениях, а Жадан еще был официально женат.

А также Сергей Жадан вспомнил, как подарил Залужному одну из своих книг, а в ответ генерал зачитал строчку из стихотворений поэта.

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