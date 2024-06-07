Дима Коляденко после ссоры с Ириной Билык раскрыл детали их интимной жизни

Бывшие друзья и бывшие любовники могут многое рассказать друг о друге.

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Дмитрий Коляденко сделал интимный комплимент Ирине Билык / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna, instagram.com/kolyadenkodima_official

В конце мая шоумен, певец и хореограф Дмитрий Коляденко сообщил, что поссорился со своей давней подругой Ириной Билык, которая в двухтысячных даже была три года его гражданской женой. Тогда артист отметил, что недоволен тем, как привязан к Билык.

Тем не менее в публичном пространстве Коляденко продолжает отзываться про бывшую подругу и возлюбленную с теплотой. В частности в своем недавнем интервью для Люкс ФМ он заявил, что в интимном плане Билык - лучшая из всех женщин, которые у него были.

При этом шоумен отметил, что когда они были парой, им, вопреки ссорам, было хорошо вместе, и что певица - "про любовь и отношения".

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"Королева секса. Самая лучшая. Она за троих в постели. Я часто думаю, как все это было круто. Могу сказать, что в моем хит-параде у нее первое место. Она очень классная женщина", - уверенно заявил Дима Коляденко.

Кто такой Дима Коляденко? Дмитрий Коляденко - украинский хореограф, танцовщик, телеведущий и певец. Работал над популярными мюзиклами "Золушка", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Снежная королева", а также телепроектами "Шанс", "Шоумания", "Майданс".

Что такое Люкс ФМ? Люкс FM - украинская негосударственная радиовещательная сеть, чьи программы выходят в более чем 20 городах Украины. Музыкальный формат: Hot AC. Кроме музыкальных блоков, в эфире звучат "Хороші Новини", утреннее шоу "Зарядка", хит-парады, игровые, поздравительные и развлекательные программы. Радиостанция начала вещание 1 января 1994 года, сообщает Википедия.

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