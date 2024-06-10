"Муж очень любит детей": Алина Гросу заговорила о пополнении в семье

Украинская певица и актриса Алина Гросу в честь своего дня рождения отыграла благотворительный сольный концерт в Лос-Анджелесе. Артистка собирала средства для детей, оставшихся без родительской опеки. Что интересно, организовать концерт ей помогал муж, личность которого она скрывает.
Для "ЖВЛ представляет" Гросу обьяснила, что хочет личную жизнь оставить в тайне и насладиться скрытностью своего замужества.
"Почему я ничего не хочу рассказывать о нынешних отношениях, потому что прошлое – это то, что было, настоящее – оно мое. Я хочу, чтобы оно как можно дольше было именно моим. Я хочу им насладиться. Мне кажется, что любовь – она для двоих людей и о двух людях, а не о мнениях других", - сказала Алина.
Также артистка с удовольствием рассказала о планах на будущее и о детях.
"Мы уже немного задумаемся о детках, потому что муж их очень любит, также я люблю детей", - отметила Гросу.
Кто такая Алина Гросу?
Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.
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Отметим, Алину Гросу фанаты засыпают вопросами ‒ почему же она скрывает лицо нового возлюбленного. Исполнительница нашла, что ответить. Гросу с юмором отметила, что "муж некрещенный", таким образом намекнув, что боится сглазить их отношения.
А также фанаты Алины Гросу уже поспешили решить, что новым мужем певицы стал ее экс-бойфренд россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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