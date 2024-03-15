Снова россиянин: в сети назвали имя нового мужа Алины Гросу

Поклонники решили, что Алина Гросу вышла замуж за своего бывшего бойфренда Романа Полянского.

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В сети разоблачили мужа Алины Гросу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alina_grosu/

Украинская певица Алина Гросу удивила фанатов новостью о том, что она снова вышла замуж, но имя своего избранника не назвала.

На своей странице в соцсетях артистка опубликовала свадебное видео под новую песню "Туман", в котором снялись Алина и ее избранник, к сожалению, лицо мужчины не видно.

Фанаты певицы уже поспешили решить, что новым мужем Гросу стал ее экс-бойфренд россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Отметим, год назад Алина призналась, что вновь встретила любовь.

Полянский или нет на видео точно не известно, но в любом случае мужчина очень похож на него.

"Это Полянский. Какая-то женщина в фейсбуке писала, что видела их вместе несколько недель назад у знакомой в магазине торгового центра";

"Я узнала, это Полянский. Блудный сын вернулся";

"Полянский... Кольцо на мизинце, статура, волосы, рост";

"Это и правда Полянский, а если и нет, то кто-то очень похожий на него", - написали комментаторы под видео.

Кто такая Алина Гросу Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.

Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.

Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

Добавим, ранее Алина Гросу вышла на связь с поклонниками, чтобы рассказать, что прямо со съемок она загремела в больницу - на прием к хирургу, где ее ожидала крайне болезненная операция.

А также Алина Гросу показала новую фотосессию в открытом купальнике и показала себя со всех сторон назло хейтерам. Фанаты остались в восторге от этих снимков.

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