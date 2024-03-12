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"Я снова сделала это": Алина Гросу вышла замуж и показала нового избранника

Элина Чигис
12 марта 2024, 13:28обновлено 12 марта, 14:18
Алина Гросу заинтриговала поклонников любовным видео на фоне слухов о ее замужестве.
Алина Гросу
Алина Гросу опубликовала свадебное видео / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alina_grosu/

Украинская певица Алина Гросу, похоже, снова вышла замуж. Недавно ее подруга слила СМИ эксклюзивные фотографии со свадьбы певицы, после чего пошло много слухов о том, кто же новый избранник артистки.

Гросу не подтверждала и не опровергала слухи, а сегодня на своей странице в Instagram она опубликовала видео и написала:

"Я снова сделала это".

видео дня

На видео Алина в белом свадебном платье, а мужчина в костюме, они обнимаются на фоне скал и океана.

К сожалению, пара позирует спиной к камере и невозможно рассмотреть лицо избранника Гросу.

Фанаты уже начали поздравлять певицу с замужеством:

"Круто, вы молодец. Стремитесь быть счастливой";

"Поздравляю! Пусть у вас все будет хорошо";

"Счастья, любви и только самых приятных моментов друг с другом".

Кто такая Алина Гросу

Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

Напомним, Алина Гросу некоторое время не выходила на связь с поклонниками из-за проблем со здоровьем. Артистка обьснила, что она занимается актерским мастерством и параллельно записывает новые песни.

А также Алина Гросу показалась с новой прической, поклонники сразу же засыпали звезду комплиментами.

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свадьба Алина Гросу новости шоу бизнеса
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