"Я снова сделала это": Алина Гросу вышла замуж и показала нового избранника

Украинская певица Алина Гросу, похоже, снова вышла замуж. Недавно ее подруга слила СМИ эксклюзивные фотографии со свадьбы певицы, после чего пошло много слухов о том, кто же новый избранник артистки.
Гросу не подтверждала и не опровергала слухи, а сегодня на своей странице в Instagram она опубликовала видео и написала:
"Я снова сделала это".видео дня
На видео Алина в белом свадебном платье, а мужчина в костюме, они обнимаются на фоне скал и океана.
К сожалению, пара позирует спиной к камере и невозможно рассмотреть лицо избранника Гросу.
Фанаты уже начали поздравлять певицу с замужеством:
"Круто, вы молодец. Стремитесь быть счастливой";
"Поздравляю! Пусть у вас все будет хорошо";
"Счастья, любви и только самых приятных моментов друг с другом".
Кто такая Алина Гросу
Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.
Напомним, Алина Гросу некоторое время не выходила на связь с поклонниками из-за проблем со здоровьем. Артистка обьснила, что она занимается актерским мастерством и параллельно записывает новые песни.
А также Алина Гросу показалась с новой прической, поклонники сразу же засыпали звезду комплиментами.
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