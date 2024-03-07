"Сколько стоят "мои друзья": Алина Гросу оценила слухи о своем новом браке и муже

Певица Алина Гросу прокомментировала слухи о своей второй свадьбе и о якобы новом муже, который, мол, известен в Украине.

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Алина Гросу оценили слухи о своем втором браке / коллаж Главред, фото Instagram

Известная украинская поп-певица Алина Гросу отреагировала на недавно появившуюся в Сети информацию о том, что она якобы второй раз вышла замуж ‒ и за мужчину, который, мол, очень известен в Украине. Переживаниями артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Девушка заметила, что ей неприятно было узнать, что в окружении есть такие люди, которые готовы сливать прессе информацию о ней.

Певица также обратилась к "блогеру-сплетнику" Беспалову, который и распространил якобы инсайдерскую информацию от ее некой подруги. Испонительница хитов "Бджілка" и "Хочу я баса" с явным сарказмом поинтересовалась, сколько тому пришлось заплатить "приятельнице" за эксклюзив.

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"Я очень "люблю" такое утро, когда я просыпаюсь и какая-то желтая новость появляется обо мне. Говорят, какая-то моя подруга, мне очень интересно, какая это моя подруга, взяла меня и слила. Сказать честно, очень неприятно, когда ты имеешь в окружении какого-то человека, который не столь искренен, как тебе бы хотелось. Мне бы очень хотелось узнать, господин Беспалов, кто же это такая преданная мне подруга? Господин Беспалов, сколько стоят "мои друзья"? Или длинные языки теперь бесплатны?", – написала она.

Но, к слову, Гросу не стала ни опровергать слухи о своей второй свадьбе, ни подтверждать их.

Кто такая Алина Гросу Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.

Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.

Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

Напомним, Алина Гросу рассказала почему бросила мужа-россиянина. По ее словам, у супругов должны быть схожие интересы и одинаковые доходы.

А также ранее Алина Гросу столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, которые выбили ее из колеи.

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