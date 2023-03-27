Пропавшая Алина Гросу вышла на связь и объяснила свое исчезновение

Певица Алина Гросу рассказала подписчикам, с чем связано ее исчезновение.

Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу, которая после проблем со здоровьем и операцией, долгое время не выходила на связь, наконец появилась на своей странице в Instagram.

Гросу поспешила успокоить армию переживающих и сообщила, что она утонула в работе. В частности, она занимается актерским мастерством и параллельно записывает новые песни.

"Что-то я выпала из социальных сетей. Вы часто сейчас пишете, где я и со мной ли все хорошо. Поэтому решила ответить на ваши вопросы. Со мной все более-менее нормально, насколько это сейчас возможно. Что я тут делаю? Я в первую очередь учусь актерскому мастерству, а также английскому языку", — поделилась певица.

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Алина Гросу / Instagram

По словам Гросу, она теперь работает, но из прибыли трати всего 20%. Остальное - отдает на благотворительность.

"Я теперь работаю. Но только 20% я трачу на свою жизнь, а это на квартиру и на еду. А 60% я решила отдавать на благотворительность обездоленным деткам, потому что сейчас считаю это важным и хочу как-то помогать своей стране", — рассказала Алина.

Напомним, ранее Алина Гросу, которая не так давно оправилась от серьезного заболевания, рассказала на своей странице в Instagram, что же все таки с ней случилось.

Певица поделилась информацией о том, как сразу после полномасштабного вторжения террористической России в Украину, началась ее собственная драма, касающаяся здоровья. "Начался мой личный год ада", – написала она на своей странице.

Кроме того, ранее Алина Гросу после сложной операции вышла на связь с поклонниками, и рассказала о своем самочувствии.

Неделю назад артистка провела более трех часов на операционном столе, после чего рассказала, что очень боится того, что уложило ее на больничную койку. Свой диагноз Гросу продолжает держать в секрете.

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