Алина Гросу похвасталась фигурой в откровенной фотосессии

Певица в открытом купальнике показала себя со всех сторон назло хейтерам.

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Алина Гросу в купальнике показала фото из бассейна / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alina_grosu

Певица Алина Гросу приехала из США в Буковель на зимние каникулы. Кроме стандартных курортных развлечений артистка не упустила возможность и побаловать поклонников новым горячим контентом.

Так на ее странице в Instagram появились кадры из мини-фотосессии в бассейне. Прекрасным здесь получилось все - от атмосферы загадочности, созданной приглушенным светом, до, конечно же, самой Алины.

Благодаря естественным внешним данным, привлекательной артистка кажется при любых обстоятельствах. А уж если она "включает" свой шарм на камеру, то получается нечто особенное. Так Гросу в кадре позировала в открытом купальнике с акцентом на бюст и с мокрыми волосами. Это пришлось по душе армии ее поклонников.

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Что же касается хейтеров, то и им артистка оставила остроумное послание в подписи к фото: "Слишком редкие фотографии для моей страницы, но пусть побудут здесь. Потому что я бываю разной. И конечно, я жду неоднозначных комментариев в стиле "Нечем больше удивлять".

Алина Гросу в купальнике показала фото из бассейна / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alina_grosu

Ранее стало известно, что 23-летняя "Русалочка" Холли Бейли родила первенца. Еще в октябре ее случайно заметили с округлившимся животиком, а в первые дни января она уже раскрыла пол и имя младенца.

Также в СМИ появилась информация о том, как мэр Киева Виталий Кличко и певица Наталья Егорова разделили совместно нажитое имущество. Бывшие супруги определили судьбу движимых и недвижимых ценностей в Украине и за рубежом на сотни тысяч долларов.

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