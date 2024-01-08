Мэр Кличко разделил имущество с экс-супругой: что досталось Наталье Егоровой

Дома, автомобиль и миллионы гривен - собственность бывших возлюбленных теперь официально обрела своих владельцев.

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Виталий Кличко и Наталья Егорова разделили совместно нажитое добро / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vitaliyklitschko, instagram.com/natalia_yegorova

В августе 2022 года певица и бывшая модель Наталья Егорова и мэр Киева Виталий Кличко объявили о разводе после 25 лет в браке. Много лет пара жила отдельно, и расставание стало логическим завершением их отношений.

Издание Украинская правда, с отсылкой на комментарий спикера мэра Оксаны Зиновьевой, сообщает, что в декабре 2023 года бывшие супруги завершили раздел имущества.

Так в собственность Натальи Егоровой, которая живет в Германии, перешел четырехэтажный дом в Гамбурге (примерная стоимость 228 млн грн). Кличко в свою очередь получил дом отдыха в селе Лютеж Вышгородского района Киевской области общей площадью 785,5 м². Также экс-супруга передала политику права на владение автомобилем Land Rover Discovery 3.0 2013 года выпуска (примерная стоимость 911 436 грн).

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Согласно договору о разделе имущества Кличко и Егорова также разделили денежные средства с банковского счета в США - около 4 млн грн, и Монако - примерно 2.7 млн грн.

Информация об изменении в имущественном состоянии мэра Киева были зафиксированы на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.

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