Редкие красавицы: певица Руслана показала свою вечно молодую маму

Украинская певица, победительница Евровидения-2004 Руслана Лыжичко показала редкий кадр с человеком, который вдохновил ее на музыкальное творчество. Речь идет про маму артистки Нину Аркадьевну.
Сегодня родительница знаменитости отпраздновала 74-ый День рождения. В честь этого Руслана в своем блоге в Instagram посвятила ей трогательный пост.
Артистка показала совместное фото с мамой, которое свидетельствует про поразительное сходство между женщинами. К тому же стоит отметить, что Нина Аркадьевна выглядит значительно моложе своего элегантного возраста.
Снимок с мамой Лыжичко сопроводила трогательной речью: "Там в детстве появились наши с Тобой мечты... Мечты, которые еще не сбылись, но обязательно сбудутся... Я желаю Тебе Огромного Величайшего Счастья, потому что ты и есть Счастье… счастье всей моей жизни… я живу Тобой каждый день, ежедневно… Моя душа избрала Тебя и только Тебя… Такую красивую и удивительную. Такую нежную и талантливую. Такую вспыльчивую и улыбающуюся. Такую мужественную и романтичную. Такую искреннюю и щедрую… Такую, как миллиард Звезд!!! Ты для меня все… вся моя жизнь… Ты должна быть Счастлива, и я все сделаю для этого… я все сделаю для тебя… все невозможное... Лишь бы мы были всегда вместе… Я люблю тебя".
Поклонники Русланы были растроганы такой тесной и трогательной связью артистки с мамой. Они присоединились к поздравлениям с самыми теплыми пожеланиями.
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