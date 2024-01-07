Редкие красавицы: певица Руслана показала свою вечно молодую маму

Судя по фотографии, женщины семьи Лыжичко неподвластны времени.

https://stars.glavred.info/redkie-krasavicy-pevica-ruslana-pokazala-svoyu-vechno-moloduyu-mamu-10531421.html Ссылка скопирована

Как выглядит мама Русланы Лыжичко Нина Аркадьевна / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

Украинская певица, победительница Евровидения-2004 Руслана Лыжичко показала редкий кадр с человеком, который вдохновил ее на музыкальное творчество. Речь идет про маму артистки Нину Аркадьевну.

Сегодня родительница знаменитости отпраздновала 74-ый День рождения. В честь этого Руслана в своем блоге в Instagram посвятила ей трогательный пост.

Артистка показала совместное фото с мамой, которое свидетельствует про поразительное сходство между женщинами. К тому же стоит отметить, что Нина Аркадьевна выглядит значительно моложе своего элегантного возраста.

видео дня

Снимок с мамой Лыжичко сопроводила трогательной речью: "Там в детстве появились наши с Тобой мечты... Мечты, которые еще не сбылись, но обязательно сбудутся... Я желаю Тебе Огромного Величайшего Счастья, потому что ты и есть Счастье… счастье всей моей жизни… я живу Тобой каждый день, ежедневно… Моя душа избрала Тебя и только Тебя… Такую красивую и удивительную. Такую нежную и талантливую. Такую вспыльчивую и улыбающуюся. Такую мужественную и романтичную. Такую искреннюю и щедрую… Такую, как миллиард Звезд!!! Ты для меня все… вся моя жизнь… Ты должна быть Счастлива, и я все сделаю для этого… я все сделаю для тебя… все невозможное... Лишь бы мы были всегда вместе… Я люблю тебя".

Поклонники Русланы были растроганы такой тесной и трогательной связью артистки с мамой. Они присоединились к поздравлениям с самыми теплыми пожеланиями.

Как выглядит мама Русланы Лыжичко Нина Аркадьевна / instagram.com/ruslana.lyzhychko

Ранее Мария Кравец, 20-летняя дочь украинской актрисы и ведущей Елены Кравец, рассказала, почему из-за мамы стала ходить к психологу. Девушка призналась в детской травме.

Также украинская певица и ведущая Оля Цибульская, которой активно приписывали роман с ее кумом и близким другом - певцом Михаилом Хомой (Дзидзьо), рассказала про отношения с известным мужчиной.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.