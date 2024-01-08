23-летняя "Русалочка" Холли Бейли родила первенца

Молодая артистка раскрыла пол и имя младенца, который, по всей видимости, появился на свет в конце 2023 года.

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Холли Бейли и DDG впервые стали родителями / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

23-летняя американская певица, пятикратная номинантка на Грэмми и актриса, известная благодаря главной роли в фильме "Русалочка", Холли Бейли в конце 2023 года получила особенный новогодний подарок - на свет появился ее сын.

Новостью о пополнении в семье артистка поделилась в своем блоге в Instagram. Она опубликовала фотографию крошечной ладошки новорожденного, которую заботливо держат в своих руках мама и папа.

Бейли и ее бойфренд, репер DDG (Дэррил Дуэйн Грэнберри-младший), назвали первенца Хейло. Малыш уже обзавелся первым подарком от родителей - золотым именным браслетом с гравировкой.

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"Самое лучшее, что 2023 год мог сделать для меня, это подарить мне моего сына... Добро пожаловать в мир, мой Хейло! Мир отчаянно жаждет узнать тебя", - подписала первое фото сына звезда.

Холли Бейли заподозрили в беременности еще в октябре, когда артистку заметили папарацци во время прогулки с партнером. Несмотря на явно округлившийся живот, молодая мама тщательно старалась скрыть свое интересное положение.

Холли Бейли и DDG впервые стали родителями / instagram.com/hallebailey

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