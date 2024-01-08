УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

23-летняя "Русалочка" Холли Бейли родила первенца

Анна Подгорная
8 января 2024, 21:37
Молодая артистка раскрыла пол и имя младенца, который, по всей видимости, появился на свет в конце 2023 года.
Холли Бейли, DDG
Холли Бейли и DDG впервые стали родителями / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

23-летняя американская певица, пятикратная номинантка на Грэмми и актриса, известная благодаря главной роли в фильме "Русалочка", Холли Бейли в конце 2023 года получила особенный новогодний подарок - на свет появился ее сын.

Новостью о пополнении в семье артистка поделилась в своем блоге в Instagram. Она опубликовала фотографию крошечной ладошки новорожденного, которую заботливо держат в своих руках мама и папа.

Бейли и ее бойфренд, репер DDG (Дэррил Дуэйн Грэнберри-младший), назвали первенца Хейло. Малыш уже обзавелся первым подарком от родителей - золотым именным браслетом с гравировкой.

видео дня

"Самое лучшее, что 2023 год мог сделать для меня, это подарить мне моего сына... Добро пожаловать в мир, мой Хейло! Мир отчаянно жаждет узнать тебя", - подписала первое фото сына звезда.

Холли Бейли заподозрили в беременности еще в октябре, когда артистку заметили папарацци во время прогулки с партнером. Несмотря на явно округлившийся живот, молодая мама тщательно старалась скрыть свое интересное положение.

Холли Бейли родила первенца
Холли Бейли и DDG впервые стали родителями / instagram.com/hallebailey

Ранее стало известно, что бывший ведущий утреннего шоу "Сніданок. Вихідний" Александр Попов женился. С возлюбленной, которую он встретил на телеканале 1+1, он сыграл не совсем стандартную свадьбу.

Также новая пассия бывшего мужа Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, ответила на хейт за то, что крутит роман с женатым. Мужчина может все еще состоять в официальном браке со своей второй супругой - визажисткой Лилией Реус.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Выявили нарушений на 10 миллиардов: Умеров рассказал о разоблачении схем в Минобороны

Выявили нарушений на 10 миллиардов: Умеров рассказал о разоблачении схем в Минобороны

22:45 Украина
Поставок недостаточно: Шольц сделал важное заявление о помощи Украине

Поставок недостаточно: Шольц сделал важное заявление о помощи Украине

22:11 Украина
"Удар по Москве": ГУР получило секретные важные документы РФ на $1,5 мдрд

"Удар по Москве": ГУР получило секретные важные документы РФ на $1,5 мдрд

21:19 Украина
Все главные новости

Последние новости

23:17

От чеснока и лука до перца: лучшие семена для выращивания рассады в январе

22:45

Выявили нарушений на 10 миллиардов: Умеров рассказал о разоблачении схем в Минобороны

22:29

Более 1 миллиона дронов для ВСУ: Федоров оценил возможности Украины

22:11

Поставок недостаточно: Шольц сделал важное заявление о помощи Украине

21:37

23-летняя "Русалочка" Холли Бейли родила первенца

Из-за войны КНДР и Южной Кореи у Украины будут проблемы с боеприпасами - Виталий КуликИз-за войны КНДР и Южной Кореи у Украины будут проблемы с боеприпасами - Виталий Кулик
21:19

"Удар по Москве": ГУР получило секретные важные документы РФ на $1,5 мдрд

21:12

Почему в некоторых сырах есть дыры: сыровары раскрыли секрет

21:10

Помощь на $61 млрд: Кулеба раскрыл сценарий Украины без денег США

21:01

Вы наверняка их не убираете: эксперт по уборке рассказала про самые грязные места в доме, которые люди пропускают во время уборки

Реклама
20:49

Враг уменьшил количество обстрелов на Авдеевском направлении: в ВСУ назвали причину

19:58

Почему кошки бросают вещи на пол: ответ вас удивит

19:43

Комитет ВР принял решение по законопроекту о мобилизации: нардеп раскрыл детали

19:37

Заморозка войны и переговоры с Россией: Кулеба раскрыл диалог Киева с Западом

19:33

Мэр Кличко разделил имущество с экс-супругой: что досталось Наталье Егоровой

19:30

Очень жесткий мороз и штормовое предупреждение: прогноз погоды на 9 января

19:18

Что можно сделать, чтобы запустить желудок в домашних условиях

19:15

Лунный календарь 9 января: день, когда исполняются самые тайные желания

19:10

Как россияне готовили новый ракетный удар по Украинемнение

18:37

Гуру уборки поделилась волшебным средством для ванной, которое поможет удалить стойкие пятна от кофе

18:27

С руками в крови: Кацурина показала злободневную "романтику" с Дантесом

Реклама
18:17

Польша угрожает заблокировать беспошлинную торговлю Украины с ЕС

18:15

Как избавиться от натоптышей в домашних условиях: одно средство работает безотказно

18:00

Микроволновка не нужна: как размягчить масло за минуту

17:57

Наступление россиян на Харьков: экс-командир "Айдара" прокомментировал действия врага

17:51

Украинцам за долги смогут отключать свет: Кабмин отменил мораторий

17:48

Ведущий "Золотого глобуса" на весь мир поиздевался над принцем Гарри и Меган Маркл

17:28

Только самый внимательный найдет ошибку на картинке за 8 секунд: загадка для сообразительных

17:25

Будет ли война между КНДР и Южной Кореей: эксперт сделал прогноз

17:16

Украинцы смогут получить почти 10 тысяч гривен "зимней" помощи: все подробности

17:04

Ситуация ухудшилась: в ВСУ рассказали о боях на Горловском направлении

17:02

Экс-командир "Айдара" раскрыл потери Украины в войне с Россией

16:47

Фальшивку видно сразу: как можно проверить гривны на подлинность

16:37

Умер известный футболист сборной Украины и "Днепра"

16:29

Кто может выехать из Украины в военное время: кого из мужчин выпускают за границуВидео

16:25

От этого салата все гости ахнут: рецепт нашумевшего блюдаВидео

16:23

Есть дома у каждого: врачи назвали напиток, который поможет избавиться от прыщей

16:12

Поздно пить боржоми: перепуганный Киркоров решил откупиться за "голую" вечеринку

16:08

Придут беды и финансовые трудности: что нельзя делать 9 января

15:56

Украина способна победить Россию: в Foreign Policy назвали сценарий для ВСУ

15:55

"Под завалами могут быть люди": РФ сбросила бомбы на многоэтажки в Рубежном

Реклама
15:54

Ракетные удары по Крыму: Гуменюк рассказала о новых решениях оккупантов

15:49

Украине не будет хватать оружия и боеприпасов в случае войны между КНДР и Южной Кореей – Кулик

14:59

Китай готовится бросить вызов США и начать новую войну: эксперт раскрыл детали

14:59

США готовят соглашение, которое разблокирует десятки миллиардов для помощи Украине - Politico

14:49

Путин устроил шантаж НАТО из-за Украины: в Беларуси развернуто ядерное оружие – WSJ

14:46

Сергей Стерненко. Россияне гордятся ракетной атакой и продолжают мерзнутьВидеоблоги

14:44

Когда в Украину придет потепление: синоптик назвала дату

14:32

39-летняя участница Холостяка-12 рассекретила пол будущего ребенка

14:18

От чего помогает чай с ромашкой: неожиданная польза, о которой мало кто знает

14:14

В Воздушных силах объяснили, почему ПВО удалось сбить лишь 18 ракет из 51

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять