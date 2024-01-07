Новая пассия Налчаджиоглу ответила на хейт за то, что крутит роман с женатым

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу и украинская визажистка Лилия Реус расстались в октябре 2022 года, через 4 месяца после свадьбы. Бывшие возлюбленные не стали называть причины разрыва, а также не озвучивали, развелись ли они официально.
Тем не менее Налчаджиоглу уже на полную катушку устраивает свою личную жизнь. Его новой избранницей стала украинская модель, ведущая и певица по имени Анастасия. Пара вместе встретила Новый год в ОАЭ, и Мурат даже познакомил новую девушку с единственной дочерью - 12-летней Софией.
В блогах влюбленных в Instagram появляются кадры с совместного отдыха. Многие радуются их счастью, но, по всей видимости, Анастасия уже начала получат на свой адрес оскорбительные сообщения - если Налчаджиоглу еще официально женат, фактически она завела роман с чужим мужчиной.
Однако Анастасия оказалась крепким орешком - в ответ на хейт она опубликовала еще одно видео, на котором мило прогуливается по улице с Муратом. "Идем в счастливое будущее, пока вы плюетесь ядом в спину", - подписала кадры модель.
Известно, что Анастасия работает моделью, а год назад вела модное шоу на канале Fashion TV. У нее есть сын по имени Стас, который появился от ее предыдущего партнера. С бывшим возлюбленным Анастасия разорвала отношения из-за физического насилия с его стороны.
Ранее 42-летняя украинская певица Тоня Матвиенко призналась, почему у нее больше не будет детей от Арсена Мирзояна. С ним артистка уже воспитывает 7-летнюю общую дочь.
Также стало известно, что Меладзе-старший попал в больницу в тяжелом состоянии. Отец известных артистов Валерия и Константина Меладзе уже в преклонном возрасте и до госпитализации имел проблемы со здоровьем.
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