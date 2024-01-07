УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Новая пассия Налчаджиоглу ответила на хейт за то, что крутит роман с женатым

Анна Подгорная
7 января 2024, 14:13
Анастасия не стала молчать, и дерзко поставила завистников и ненавистников на место.
Мурат Налчаджиоглу с новой возлюбленной
Новая девушка Налчаджиоглу ответила на критику из-за романа с женатым / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу и украинская визажистка Лилия Реус расстались в октябре 2022 года, через 4 месяца после свадьбы. Бывшие возлюбленные не стали называть причины разрыва, а также не озвучивали, развелись ли они официально.

Тем не менее Налчаджиоглу уже на полную катушку устраивает свою личную жизнь. Его новой избранницей стала украинская модель, ведущая и певица по имени Анастасия. Пара вместе встретила Новый год в ОАЭ, и Мурат даже познакомил новую девушку с единственной дочерью - 12-летней Софией.

В блогах влюбленных в Instagram появляются кадры с совместного отдыха. Многие радуются их счастью, но, по всей видимости, Анастасия уже начала получат на свой адрес оскорбительные сообщения - если Налчаджиоглу еще официально женат, фактически она завела роман с чужим мужчиной.

видео дня

Однако Анастасия оказалась крепким орешком - в ответ на хейт она опубликовала еще одно видео, на котором мило прогуливается по улице с Муратом. "Идем в счастливое будущее, пока вы плюетесь ядом в спину", - подписала кадры модель.

Известно, что Анастасия работает моделью, а год назад вела модное шоу на канале Fashion TV. У нее есть сын по имени Стас, который появился от ее предыдущего партнера. С бывшим возлюбленным Анастасия разорвала отношения из-за физического насилия с его стороны.

Мурат Налчаджиоглу с новой возлюбленной
Новая девушка Налчаджиоглу ответила на критику из-за романа с женатым / instagram.com/anastasija_foxy2

Ранее 42-летняя украинская певица Тоня Матвиенко призналась, почему у нее больше не будет детей от Арсена Мирзояна. С ним артистка уже воспитывает 7-летнюю общую дочь.

Также стало известно, что Меладзе-старший попал в больницу в тяжелом состоянии. Отец известных артистов Валерия и Константина Меладзе уже в преклонном возрасте и до госпитализации имел проблемы со здоровьем.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес Мурат Налчаджиоглу новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

РФ перекинула в Севастополь новейший большой корабль для десанта - СМИ

РФ перекинула в Севастополь новейший большой корабль для десанта - СМИ

14:42 Украина
В Украине подорожают важные овощи и фрукты: как изменится цена

В Украине подорожают важные овощи и фрукты: как изменится цена

13:57 Деньги
"Враг меняет акценты атаки": в ВСУ рассказали о ночном ударе дронами по Украине

"Враг меняет акценты атаки": в ВСУ рассказали о ночном ударе дронами по Украине

11:33 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:42

РФ перекинула в Севастополь новейший большой корабль для десанта - СМИ

14:20

Любовный гороскоп на неделю с 8 по 14 января: Льву - разоблачение измены, Деве - решение о рождении ребенка

14:13

Новая пассия Налчаджиоглу ответила на хейт за то, что крутит роман с женатым

14:00

В Украине теперь будет другой "пакет малыша": что произошло

13:57

В Украине подорожают важные овощи и фрукты: как изменится цена

НАТО не торопится с передачей ракет Украине, потому что готовится к войне с РФ - КлочокНАТО не торопится с передачей ракет Украине, потому что готовится к войне с РФ - Клочок
13:44

Шарахнули по своим: ростовская ПВО случайно открыла огонь по российским десантникам

13:42

"Это прозвучит безумно": девушка показала, как быстро и дешево прочистить унитазВидео

13:34

Церковный праздник 8 января: почему на преподобного Эмилиана нельзя много есть

13:11

Когда нельзя есть гранат: 4 предостережения, которые стоит знать каждому

Реклама
13:10

Салат 5-ти минутка: безумно вкусный рецепт закуски из 3 ингредиентовВидео

12:39

Ракета попала прямо в дом: семье пожарных пришлось спасать себя и соседейВидео

12:18

Бросьте это в стиралку и навсегда забудьте о прилипшей шерсти к одежде

12:12

Гороскоп на завтра 8 января: Близнецам - споры в семье, Раку - неприятности из-за налогов

11:44

Ведущий "Сніданок. Вихідний" Александр Попов женился

11:38

В Германии больше года неизвестные беспилотники "глазеют" на тренировки ВСУ - Bild

11:33

"Враг меняет акценты атаки": в ВСУ рассказали о ночном ударе дронами по Украине

11:30

Россия бьет по Украине: атакован рынок в Херсоне, еще один погибший под Покровском

11:07

Если надоели драники: рецепт нежных и сочных цибульников от участницы "Мастер Шеф"

11:06

Тоня Матвиенко призналась, почему ее с Мирзояном ребенок не носит его фамилию

10:52

Китайский гороскоп на завтра 8 января: Змеи - осторожно с покупками, Кабанам просить о помощи

Реклама
10:45

"Есть всего 3 важных дня": когда произойдет остановка войны в Украине - прогноз

10:33

Президент Евросовета Мишель хочет досрочно уйти с должности, его может заменить Орбан: детали

10:10

Финансовый гороскоп на неделю с 8 по 14 января 2024: кто умножит свои финансы

10:06

"Они немного тупые": Волошин рассказал, общается ли с девушками после развода с Тринчер

09:37

Оккупанты ночью атаковали Украину 28 дронами и 3 ракетами: сбить удалось не все

09:20

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января: Тельцам нужен перерыв, Близнецы доверяйте интуиции

09:02

Какую валюту не возьмут у украинцев в обменниках и почему дают "некачественные банкноты"

08:50

Украинские ракеты и дроны поражают цели в Крыму, обходя российскую ПВО – ISW

08:41

Россия собралась усилить "мясные штурмы"мнение

07:56

Спасатели показали результаты прилета дрона врагов в многоквартирный дом в Днепре

06:17

Путин за еду и нефть купил у корейского пухляша ракетымнение

05:30

Головоломка для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 4 секунды найти апельсин

04:35

"Не бросайте их в окопы": офицер жестко высказался о проблеме с мобилизацией

03:40

Вы даже не подозревали: эксперт назвала 4 признака того, что у вас в доме плесень

02:46

Не только для питья: 5 способов использования кофейной гущи дома

02:10

"Чёрный лебедь" может прилететь в любой момент": Жданов спрогнозировал события в РФ

01:30

20-летняя дочь Кравец рассказала, почему из-за мамы стала ходить к психологу

00:32

Еще одно убожество: путинист-Киркоров обезобразил себя новым тату

06 января, суббота
23:51

До войны с РФ осталось 5-8 лет: экс-полковник Бундесвера призвал НАТО готовиться

23:38

"Я антисекс для него": Цибульская рассказала про отношения с известным мужчиной

Реклама
23:05

"Ускоренными темпами": Игнат рассказал, когда пилоты завершат обучение на F-16

22:11

Зеленский лишил главу СБУ звания генерал-майора: что произошло

22:02

Грустная звезда "Танців з зірками" намекнула на проблемы в отношениях с мужем

21:55

Голодные вылазят из окопов: на фронте россияне массово сдаются в плен

21:50

Как избавиться от мусора в Telegram и освободить место на телефоне: 5 рабочих шагов

21:40

Лишь самые внимательные найдут W среди М за 7 секунд: загадка для людей с "орлиным зрением"

20:34

Путинист-Петросян опозорился древними шутками про "расширение РФ"

20:26

Блокада границы с Украиной прекратилась: правительство Польши договорилось с фермерами

19:58

В Украину врывается шторм: будет снег, метель и мощный ветер

19:41

"Дефицит в головах болванов": Гетманцев прокомментировал нехватку средств для военных

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять