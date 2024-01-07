Новая пассия Налчаджиоглу ответила на хейт за то, что крутит роман с женатым

Анастасия не стала молчать, и дерзко поставила завистников и ненавистников на место.

https://stars.glavred.info/novaya-passiya-nalchadzhioglu-otvetila-na-heyt-za-to-chto-krutit-roman-s-zhenatym-10531304.html Ссылка скопирована

Новая девушка Налчаджиоглу ответила на критику из-за романа с женатым / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу и украинская визажистка Лилия Реус расстались в октябре 2022 года, через 4 месяца после свадьбы. Бывшие возлюбленные не стали называть причины разрыва, а также не озвучивали, развелись ли они официально.

Тем не менее Налчаджиоглу уже на полную катушку устраивает свою личную жизнь. Его новой избранницей стала украинская модель, ведущая и певица по имени Анастасия. Пара вместе встретила Новый год в ОАЭ, и Мурат даже познакомил новую девушку с единственной дочерью - 12-летней Софией.

В блогах влюбленных в Instagram появляются кадры с совместного отдыха. Многие радуются их счастью, но, по всей видимости, Анастасия уже начала получат на свой адрес оскорбительные сообщения - если Налчаджиоглу еще официально женат, фактически она завела роман с чужим мужчиной.

видео дня

Однако Анастасия оказалась крепким орешком - в ответ на хейт она опубликовала еще одно видео, на котором мило прогуливается по улице с Муратом. "Идем в счастливое будущее, пока вы плюетесь ядом в спину", - подписала кадры модель.

Известно, что Анастасия работает моделью, а год назад вела модное шоу на канале Fashion TV. У нее есть сын по имени Стас, который появился от ее предыдущего партнера. С бывшим возлюбленным Анастасия разорвала отношения из-за физического насилия с его стороны.

Новая девушка Налчаджиоглу ответила на критику из-за романа с женатым / instagram.com/anastasija_foxy2

Ранее 42-летняя украинская певица Тоня Матвиенко призналась, почему у нее больше не будет детей от Арсена Мирзояна. С ним артистка уже воспитывает 7-летнюю общую дочь.

Также стало известно, что Меладзе-старший попал в больницу в тяжелом состоянии. Отец известных артистов Валерия и Константина Меладзе уже в преклонном возрасте и до госпитализации имел проблемы со здоровьем.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.